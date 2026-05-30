Ilheus, Bahia. Foto X @BlogdoNoblat

Cuando hablamos del sur de Brasil, las primeras playas que se nos vienen a la cabeza son las de Florianópolis o Camboriú. Sin embargo, existe un tesoro escondido, poco conocido, que deslumbra con su naturaleza virgen, tranquilidad y ofrece una experiencia distinta a los demás lugares, ideal para los jubilados que quieren alejarse de la urbanización y disfrutar de la naturaleza.

Ilhéus se encuentra ubicada en el municipio de Governador Celso Ramos, a solo 38 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Florianópolis. Este rincón alejado del bullicio es ideal para los argentinos que buscan un entorno único, pero no tan concurrido. ¿Estás dispuesto a vivir una pequeña aventura para llegar allí?

Itacaré, Ilhéus Bahia Brasil. Foto X @Reinald83729287

Para llegar, se debe recorrer un sendero a pie que atraviesa un morro, con subidas y bajadas entre rocas. La caminata, que dura entre 30 y 40 minutos, ofrece vistas espectaculares y una conexión única con la naturaleza. Sin embargo, no se recomienda realizar la travesía con niños pequeños o personas con movilidad reducida.

Una vez ahí, Ilhéus te sorprenderá con una playa de no más de 100 metros de longitud, con arenas finas y aguas cristalinas. Su atmósfera casi virgen se completa con la tranquilidad del lugar, donde hay poca gente, y la presencia de cangrejos le da un toque pintoresco al entorno.

Ilhéus, Brasil. Foto X @framengosisi

Qué actividades se pueden hacer en Ilhéus

Ilhéus es ideal para quienes buscan desconectarse del mundo. No hay infraestructura, por lo que no encontrarás restaurantes, kioscos ni guardavidas. En este lugar, la naturaleza se adueña del entorno, y el principal atractivo es disfrutar de la paz, nadar en aguas calmas y relajarse en esta playa tranquila.

Para los que desean pasar todo el día, deben considerar llevar agua, comida y todo lo que sea necesario, ya que no hay servicios en la playa. Además, el camino puede ser caluroso y suele haber mosquitos, por lo que se aconseja empezar la caminata temprano, llevar repelente y usar calzado cómodo.

Ilhéus, Brasil. Foto: Freepik

Cómo llegar a Ilhéus, el paraíso escondido del sur de Brasil

El sendero que conecta Praia de Palmas con Ilheus atraviesa el morro, ofreciendo un recorrido que toma entre 30 y 40 minutos de caminata.