Más que un capricho: qué significa que tu gato se siente en tu lugar

Aunque puede parecer un simple comportamiento, cuando un gato se sienta en tu lugar está comunicando algo más que comodidad. Los motivos detrás.

Qué significa que un gato se siente en tu lugar. Foto: Unsplash.

Es muy común que los gatos ocupen los lugares que frecuentan sus dueños. Por eso, no es raro verlos recostados en la parte del sillón donde suele sentarse una persona o instalados en la silla que usan habitualmente.

Y esto no es para nada un simple capricho, sino que se trata de una conducta que tiene varias explicaciones: desde marcar territorio hasta buscar atención o aprovechar el calor que deja el cuerpo humano.

Cinco motivos por los que los gatos se instalan en el lugar de sus dueños

Según un artículo de Catster, revisado por la Dra. Marta Vidal-Abarca, con más de 16 años de experiencia veterinaria en España y Reino Unido, existen cinco razones principales que explican este comportamiento felino:

1) Buscar calor

Cuando una persona se levanta, el lugar que ocupaba conserva calor corporal. Los gatos buscan precisamente esa temperatura para relajarse, ya que es mucho más agradable que un rincón frío. Por eso, es frecuente que si alguien deja su sitio por unos minutos, al volver lo encuentre ocupado por su felino, especialmente en días frescos o con aire acondicionado.

Qué significa que un gato se siente en tu lugar. Foto: Unsplash.

2) Seguridad a través del olor

Los lugares que los humanos usan con frecuencia quedan impregnados de su aroma. Para los gatos, ese olor es reconfortante y les da sensación de seguridad, permitiéndoles descansar tranquilos. Esta conducta se intensifica si hay visitas recientes en casa o se cambian los muebles, ya que el felino percibe estos cambios como posibles amenazas a su zona de confort.

3) Marcar territorio con su propio aroma

Los gatos tienen glándulas en la cara y las patas que liberan su olor al frotarse contra superficies. Al sentarse en el lugar de su dueño, no solo disfrutan del aroma ajeno, sino que también dejan el suyo como una forma de marcar territorio y afirmar su presencia.

Qué significa que un gato se siente en tu lugar. Foto: Unsplash.

4) Llamar la atención

Con el tiempo, los gatos aprenden que ciertas acciones provocan la reacción de sus dueños. Si al ocupar un asiento recién liberado reciben caricias, palabras o mimos, reforzarán ese comportamiento. Esto sucede a menudo durante la comida o cuando quieren jugar, e incluso se observa cuando las personas están concentradas en la computadora o el celular, ya que el felino busca activamente captar su atención.

Qué significa que un gato se siente en tu lugar. Foto: Unsplash.

5) Vigilar su entorno

A los gatos les gustan los lugares elevados, como sillas o sillones, porque les permiten observar mejor todo lo que sucede a su alrededor. Desde allí se sienten más seguros que en el piso y pueden anticipar movimientos, vigilar su territorio y sentirse protegidos mientras descansan.