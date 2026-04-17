Largas filas para sacarse una foto con el gato gigante del aeropuerto:

Un gato gigante se volvió viral en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Foto: X / @nekomanabe.

Las horas previas a viajar suelen ser, en muchos casos, sinónimo de apuro: filas, controles, pantallas con horarios y gente yendo de un lado a otro. Pero en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong apareció algo que cambia completamente ese ritmo: un gato gigante que no solo llama la atención, sino que además interactúa con las personas.

La instalación se llama “A moment to purr” (“Un momento para ronronear”) y como su nombre lo indica, busca generar un pequeño momento de calma. Se trata de un gato anaranjado de ocho metros, recostado como si estuviera durmiendo en plena terminal. La imagen, en medio del caos típico de un aeropuerto, es lo primero que sorprende a los viajeros.

Un gato gigante se volvió viral en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Video: TikTok / PrFlare.

La estructura del llamativo gato no tardó nada en volverse viral. En redes sociales ya lo apodaron “Catzilla” y es, sin dudas, uno de los lugares más elegidos para fotos y videos dentro del aeropuerto.

Viajeros de distintos países se acercan, se quedan un rato y comparten la experiencia en sus cuentas. Sin embargo, lo que realmente lo hace distinto es que no es una escultura estática.

Un gato gigante se volvió viral en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Foto: X / @nekomanabe.

¿Cómo funciona el gato interactivo del Aeropuerto de Hong Kong?

El gato responde a la presencia de las personas: mueve las orejas, la cola y hasta emite sonidos similares a un ronroneo. Esa reacción genera una sensación bastante particular, como si el animal estuviera vivo.

Además, hay pantallas táctiles donde los usuarios pueden interactuar todavía más, por ejemplo “alimentándolo” de forma virtual. Cada acción genera una respuesta distinta, lo que hace que la experiencia cambie según quien participe.

Un gato gigante se volvió viral en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Video: TikTok / PrFlare.

Dónde se encuentra “Catzilla” y hasta cuándo se puede ver

La obra está ubicada en la Sala de Llegadas A del Aeropuerto de Hong Kong y forma parte de una propuesta especial por Pascua, que tras la gran aceptación del público decidió extenderse. La idea es clara: transformar los tiempos de espera en algo más llevadero, sobre todo para familias o pasajeros en conexión.

Este no es un detalle menor. Cada vez más aeropuertos buscan ofrecer experiencias que vayan más allá de lo básico, sumando propuestas culturales o tecnológicas.

Un gato gigante se volvió viral en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Foto: X / @nekomanabe.

El gato gigante estará disponible hasta el 2 de mayo, así que quienes pasen por el Aeropuerto Internacional de Hong Kong en estas semanas todavía están a tiempo de verlo. Mientras tanto, en internet ya hizo lo suyo: convertirse en uno de esos fenómenos que, sin mucha explicación, logran captar la atención de todos. A veces, solo hace falta algo tan simple como un gato… ¡pero gigante!