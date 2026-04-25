El truco que muchos usan sin saber: así tenés que hablarle a tu gato, según la ciencia. Foto: Unsplash.

Hablarle a los gatos con una voz aguda, suave y casi infantil es una práctica común entre dueños de mascotas. Aunque para muchos puede parecer un hábito curioso o incluso innecesario, la ciencia comenzó a respaldar esta conducta con evidencia concreta.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Animal Cognition, los gatos no solo reconocen la voz de sus dueños, sino que también reaccionan de forma diferente según el tono utilizado. En particular, responden con mayor atención cuando se emplea una entonación similar a la que se usa con los bebés.

El tono de voz que utilizan las personas para dirigirse a sus gatos puede influir directamente en la respuesta de los animales. Foto: Freepik.

“Resulta que en los últimos estudios se ha demostrado que es la voz más eficiente que podemos utilizar para comunicarnos con nuestro gato. Aunque parezca una voz ridícula, tu gato capta mejor la información con este tipo de voz”, explica Juanjo, veterinario y divulgador conocido en redes sociales como @juanjovetmascotas.

La voz que usamos cuando le hablamos a los bebés es la más efectiva a la hora de hablar con un gato. Video: TikTok / juanjovetmascotas.

¿Qué descubrió la ciencia?

La investigación, liderada por Charlotte de Mouzon junto a Marine Gonthier y Gérard Leboucher, analizó el comportamiento de 16 gatos domésticos frente a distintos estímulos auditivos.

Los animales fueron expuestos a grabaciones de voz de sus dueños y de desconocidos, utilizando tanto tonos neutros como expresivos. El resultado fue claro: la mayoría mostró una reacción más intensa cuando escuchaba a su propietario dirigirse a ellos con un tono emocional y elevado.

El planteo del veterinario se apoya en un estudio publicado en 2022 en la revista Animal Cognition, titulado "Discrimination of cat-directed speech from human-directed speech in a population of indoor companion cats". Foto: freepik

Entre las respuestas observadas se destacaron un aumento en la atención, mayor movimiento corporal y signos de interés. En cambio, las voces desconocidas, incluso con el mismo tono, no generaron el mismo efecto.

¿Por qué los gatos responden mejor a ese tono?

Los especialistas sostienen que esta reacción podría estar vinculada al vínculo afectivo que los gatos desarrollan con sus dueños. La voz “infantilizada” no solo capta mejor su atención, sino que también podría funcionar como una señal emocional reconocible.

Los resultados mostraron que los gatos son capaces de distinguir entre el tono que sus dueños utilizan para hablarles a ellos y el que emplean en conversaciones con otras personas. Foto: Pexels.

A diferencia de los perros, cuya domesticación estuvo más orientada a la interacción social, los gatos conservan rasgos más independientes. Sin embargo, estudios como este sugieren que su capacidad de comunicación con los humanos es más compleja de lo que se creía.

Si bien los autores del estudio advierten que se trata de una muestra limitada, los resultados abren la puerta a nuevas investigaciones sobre la comunicación entre humanos y animales.

En la práctica, hablarle a un gato con un tono más expresivo no solo podría mejorar su respuesta, sino también fortalecer el vínculo emocional. Una conclusión que, lejos de ser anecdótica, empieza a tener respaldo científico.