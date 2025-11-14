Murió el adorno rojo y verde: así es la tendencia en decoración furor para esta Navidad 2025

Los tradicionales adornos de color rojo y verde quedaron atrás. De qué se trata la nueva tendencia en decoración para el hogar a poco de los festejos de Navidad 2025.

Qué pasa con los adornos rojo y verde en Navidad. Foto: Unsplash

Los clásicos adornos rojos y verdes para el árbol o la casa están perdiendo protagonismo. Esta Navidad 2025 se impone una tendencia más refinada y simple, marcada por tonos neutros, dorados suaves y elementos de madera clara o blanco puro furor para las fiestas de fin de año.

Los materiales naturales se llevan el centro de la escena: madera, lino, cerámica y fibras vegetales protagonizan la decoración. Guirnaldas de eucalipto, ramas secas, velas blancas y bolas transparentes reemplazan los adornos plásticos tradicionales.

Los árboles minimalistas también se suman a esta tendencia: ahora se ven bases en maceta o cesto tejido en lugar del típico pie metálico, y la decoración se mantiene liviana. Las combinaciones más buscadas son:

Beige y dorado champagne

Blanco con detalles metálicos

Verde seco y arena

Cobre y terracota.

De esta manera, la Navidad en este 2025 invita a conectar con lo hecho a mano, lo artesanal y lo reutilizable dado que los adornos artesanales, los elementos reciclados y la decoración sostenible ganan terreno.

Cómo transformar el hogar con la nueva tendencia para Navidad 2025

Gran escenario

El oro siempre acierta en las fiestas. Házlo protagonista con tus adornos, velas y tejidos. El mobiliario elegido juega un papel clave: un estilo refinado pero sin sobrecargar. El truco está en combinar tonos como un beige delicado con detalles en dorado u ocre.

Comedor a punto

Los pequeños detalles marcan la diferencia: decora los respaldos de las sillas con coronitas o cintas doradas, coloca una vajilla en acero pulido con toques dorados y crea un ambiente festivo sin exagerar.

A la mesa con estilo

La mesa de Navidad es tu lienzo: incluye servir sobre copas elegantes, manteles en tonos neutros y centros de mesa con ramas, velas y esferas doradas. El brillo se encuentra con la sobriedad.

Detalles en dorado y verde

Aunque el dorado y beige dominan, un toque de verde nunca viene mal. Incorpora elementos naturales en ramas, chimenea y decoración para aportar frescura al conjunto metálico.

Siempre calidez

En el recibidor o salón, apuesta por velas de distintos tamaños, faroles metálicos o cojines de texturas suaves para lograr un ambiente acogedor. El dorado aporta luz; el beige, esa sensación envolvente.

Cuidar los detalles

La decoración no se limita al árbol: utiliza cestos de mimbre con regalos envueltos en papel dorado, blanco o cobre. Añade lazos de tela y pequeños adornos para completar el look.

En la cómoda

Márcate espacios alternativos como cómodas o mesas auxiliares: decóralas con bolas, velas y elementos naturales. Esos rincones también merecen su momento de brillo.

Verde y brillo

Cuentas las proporciones: juega con tamaños de esferas, cuelga copos de nieve de cristal, y aprovecha los huecos que quedan entre ramas para pequeños detalles. El árbol puede brillar sin saturar.

Más velitas

Las velas son el alma de la decoración festiva: colócalas en múltiples puntos de la casa, en portavelas dorados o transparentes con detalles metálicos. La atmósfera lo agradecerá.

Una mesa cuidada

El centro de la cena es clave. Añadí luces, reflejos y vegetación al centro de la mesa. Que el conjunto dorado-beige marque el tono de la celebración.

Calidez

Texturas suaves, mantas de lana, cojines de pelo: todos contribuyen a un salón cálido. Un árbol decorado con sobriedad se integra sin competir con el ambiente.

Un árbol muy “chic”

Este año, el árbol puede vestirse con adornos elegantes: colgantes metálicos, esferas mate, ramas doradas. Elige que destaque sin convertirse en estridencia.

Navidad con estrellas

Y para cerrar, un guiño al glamour: estrellas, espejos, figuras refinadas. El dorado y el beige se llevan bien con gran elegancia y sin perder ese espíritu festivo

Navidad 2025 en toda la casa: las mejores ideas para decorar el balcón con detalles festivos

Luces cálidas y guirnaldas doradas

Coloca luces tipo cálidas alrededor del balcón y combínalas con guirnaldas doradas o blancas. Puedes agregar pequeños farolitos o velas LED para crear un ambiente acogedor sin sobrecargar el espacio.

Decoración natural y minimalista

Usa ramas, piñas, e incluso plantas en macetas pequeñas decoradas con lazos blancos o dorados. La idea es transmitir un estilo relajado y elegante, con pocos elementos, pero con mucha intención.Decoración natural y minimalista

Rincón de relax navideño

Coloca una manta suave y cojines en tonos neutros o dorados, junto a una pequeña mesa con adornos sutiles o velas. Así tu balcón se convierte en un refugio para disfrutar las noches navideñas al aire libre.