El mega outlet de Buenos Aires que ofrece descuentos del 70%: botines desde $30.000 y 2x1 en ropa deportiva

Más de 50 prestigiosas marcas forman parte del premium outlet que abre de 12 a 20 horas, de martes a domingo. En esta nota, te contamos dónde queda y cuáles son las marcas que participan.

The Luxury Palace Outlet alberga más de 50 prestigiosas marcas y abre de martes a domingo de 12 a 20 horas. Foto: -

The Palace Luxury Outlet, localizado en la Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo, incluye descuentos de hasta el 70% en productos de indumentaria y de hasta un 20% en marcas deportivas adheridas como Adidas, Nike o Fila.

Entre las marcas incluidas en este outlet se encuentran Levis, Kosiuko, Giesso y Wanama. También hay muchas marcas infantiles como Cheeky, Addnice y Queen Juana. La tarjeta que está vinculada oficialmente al evento es la del “Club La Nación” pero también hay ofertas que dispone cada negocio.

Los descuentos en indumentaria pueden llegar al 70%. Foto: REUTERS

Todos los detalles del evento

La entrada a “The Palace Luxury Outlet” es abierta y gratuita para todo público de martes a domingo de 12 a 20 horas. No hace falta sacar entrada previamente y la dirección es Avenida del Libertador 4441, bajo la Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo.

No se cancela por lluvia y es pet-friendly, así que podés acercarte con tu mascota el día que prefieras.

Cuáles son los descuentos más llamativos

Nike : promoción 3x2 en todos los productos. Zapatillas y botines desde $79.000; llevando tres pares, quedan en $53.000. Descuentos de hasta el 70%.

Adidas : zapatillas desde $59.000 y 60% de descuento extra al comprar cuatro prendas.

Legacy : 2 remeras por $35.900, 2 camisas por $70.000, 2 bermudas por $50.000 y jeans 2 x $89.000.

Topper : 3x2 en calzado y ropa deportiva. Tres zapatillas por $119.000.

Levi’s : 2x1 en toda la tienda.

Cheeky : 2x1 en calzado.

Fila: botines desde $31.900.

Cómo llegar al outlet

En colectivo, las líneas 10, 34, 130, 160 y 166 te acercan al lugar.

En subte, la línea D tiene estaciones en Ministro Carranza y Palermo.

En caso de poseer auto, hay un estacionamiento sin cargo en el Hipódromo: ingresá a Playa Los Lagos por Av. del Libertador 4241. Existen también otras tres playas de estacionamiento en el lugar: