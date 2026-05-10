Las mejores ofertas para viajar por Argentina y al exterior.

Miles de personas ya empiezan a mirar precios y promociones para organizar vacaciones, escapadas y viajes al exterior de cara a los próximos meses. En ese escenario, del lunes 11 al miércoles 13 de mayo se realizará una nueva edición del Hot Sale, el evento de comercio electrónico que reúne descuentos especiales en turismo, tecnología, indumentaria y muchos otros rubros.

Dentro del sector turístico, las agencias buscarán captar la atención de quienes planean viajar en vacaciones de invierno o aprovechar futuros fines de semana largos. Habrá rebajas en vuelos, paquetes, hoteles y propuestas de financiación, uno de los puntos más valorados por los usuarios al momento de reservar.

Hot Sale 2026: las promociones para viajar por Argentina y al exterior

En este marco, Despegar confirmó promociones especiales para el evento, con foco en las cuotas y beneficios para destinos nacionales e internacionales. Según explicó Paula Cristi, representante de la compañía, el objetivo será acercar alternativas más accesibles para incentivar los viajes durante los próximos meses.

Las promociones para viajar por Argentina y al exterior Foto: Unsplash.

Además del Hot Sale, la empresa lanzó una etapa previa con ofertas anticipadas para quienes quieran acceder antes a precios promocionales y opciones de pago más convenientes.

Entre las oportunidades para viajar por Argentina habrá paquetes y alojamientos con hasta 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados, especialmente pensados para destinos de nieve y escapadas dentro del país.

Para quienes buscan viajar al exterior, también se anunciaron promociones en hoteles de Sudamérica, Estados Unidos y Europa, incluyendo beneficios como noches adicionales bonificadas en determinadas reservas. A su vez, habrá distintas formas de pago para servicios internacionales, con alternativas en dólares, tarjetas y financiación en cuotas.

Otro de los beneficios estará vinculado al programa Pasaporte Despegar, ya que las compras realizadas durante el evento permitirán acumular puntos para utilizar en futuros viajes y experiencias.

Cómo aprovechar al máximo el Hot Sale 2026

Comparar precios antes del inicio del evento para identificar descuentos reales.

Revisar las opciones de financiación y cuotas sin interés disponibles según cada banco.

Estar atentos a las promociones relámpago y horarios especiales , donde suelen aparecer las ofertas más fuertes.

Definir previamente el destino o tipo de viaje para agilizar la compra y no perder oportunidades.

Hot Sale 2026: los 5 consejos clave para evitar estafas y comprar de forma segura

1. Verificar que el sitio web sea oficial

Antes de ingresar datos personales o realizar pagos, es importante comprobar que la página sea la oficial de la marca o del evento. Una señal clave es que la dirección comience con “https” y tenga el ícono del candado de seguridad.

También se recomienda evitar links sospechosos enviados por redes sociales, mensajes o correos electrónicos.

2. Comparar precios antes de comprar

Muchos usuarios comienzan a seguir los precios varios días antes del Hot Sale para detectar si realmente existe un descuento. Los especialistas recomiendan comparar valores entre distintas tiendas y revisar el historial del producto para evitar falsas promociones.

Hot Sale 2026: los 5 consejos clave para evitar estafas y comprar de forma segura.

3. No hacer compras conectado a redes WiFi públicas

Realizar pagos desde conexiones abiertas o redes públicas puede aumentar el riesgo de robo de datos. Lo más seguro es comprar desde una red privada y dispositivos personales actualizados.

4. Revisar métodos de pago y condiciones

Otro punto importante es verificar las cuotas, costos de envío, tiempos de entrega y políticas de devolución antes de finalizar la compra. En muchos casos, una oferta aparentemente conveniente puede incluir gastos adicionales.

Además, cada vez más consumidores eligen pagar mediante transferencias bancarias o billeteras virtuales, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente los datos antes de confirmar cualquier operación.

Hot Sale 2026: los 5 consejos clave para evitar estafas y comprar de forma segura. Foto Pexels

5. Guardar comprobantes y capturas de pantalla

Especialistas aconsejan conservar mails de confirmación, facturas y capturas de las promociones publicadas. Esto puede resultar clave en caso de reclamos o inconvenientes posteriores con la compra.