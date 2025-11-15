Más ofertas y promociones: cuándo es el Black Friday 2025 y qué marcas participan

El evento de descuentos más esperado del año, Black Friday, se celebrará una vez más en la República Argentina. Cómo participar.

El evento de descuentos más esperado del año, Black Friday, se celebrará una vez más en la República Argentina. Cómo participo. Foto: -

El Black Friday se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1° de diciembre. Durante esos días, las tiendas físicas y virtuales ofrecerán múltiples descuentos de cara a las fiestas.

El “viernes negro”, originario de los Estados Unidos de América, es un evento de rebajas que se celebra en muchos países del mundo y Argentina no es la excepción. Las tiendas minoristas ofrecerán ofertas en muchas categorías tales como electrodomésticos, moda y viajes.

Descuentos Foto: -

Cómo participar del Black Friday

El sitio oficial del Black Friday en Argentina ya muestra las marcas que participarán del evento: Carrefour, Puma, Nike y otras.

También es recomendado utilizar páginas web como Mercado Libre o algunas internacionales como Shein, Temu o Amazon. Por otro lado, existen sitios en los que puede chequearse si los descuentos son reales o no: Precialo, MercadoTrack e Historial.com.ar.

Amazón adelantó el Black Friday. Foto: Amazon

Qué marcas participan del Black Friday 2025

Plataforma 10.

Nike.

Devré.

Pupis.

Universal Assistance.

Whirlpool.

Tiendamia.

Zebra.

Jet Smart.

Macowens.

Latam.

MacOwens.

Carrefour.

Foreo Sweden.

Lenovo.

Mamás Mateas.

Puma.

NH Hotels.

La Anonima Online.

Al mundo.

Samsung.

Cuál es el origen del Black Friday

El Black Friday se originó en Filadelfia alrededor de la década de 1950 cuando los policías usaron el término para describir el caos del tráfico y las multitudes que llenaban las calles al día siguiente de Acción de Gracias en Estados Unidos. Según el diario The Telegraph, el día posterior de esta festividad se iba a celebrar un partido de fútbol americano entre el Ejército y la Marina.

En esta situación, los policías tuvieron que trabajar más de 12 horas seguidas para controlar a las multitudes así que nombraron este día “viernes negro”.

Luego, en la década de 1980, el nombre adquirió una connotación positiva, ya que los comerciantes minoristas empezaron a usarlo para indicar que pasaban de las pérdidas (números rojos) a los beneficios (números negros) durante esta jornada de compras.

En la década de 1980, las marcas empezaron a utilizar el Black Friday como un día positivo en cuanto a ganancias. Foto: -

En 1996 apareció por primera vez en publicaciones formales, aunque The New York Times popularizó el término en 1975.