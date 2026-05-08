María Laura Ruberto
Por María Laura Ruberto
viernes, 8 de mayo de 2026, 07:45
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
¿Cuándo será el descuento del 35% con Cuenta DNI en carnicerías en junio? Foto: Reuters/Agustín Marcarian.
¿Cuándo será el descuento del 35% con Cuenta DNI en carnicerías en junio? Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

Cuenta DNI continúa en mayo con una amplia variedad de descuentos y promociones en supermercados, comercios de cercanía, gastronomía, ferias y otros rubros en toda la provincia de Buenos Aires. La billetera digital de Banco Provincia mantiene beneficios todos los días de la semana y, en algunos casos, sin tope de reintegro.

Además, quienes cobran jubilaciones y pensiones a través del Banco Provincia cuentan con un 5% adicional de ahorro en varias promociones.

Supermercados: conocé qué descuentos y promociones podés aprovechar en mayo con Cuenta DNI

Durante mayo, las promociones en supermercados cambian según el día y la cadena adherida. Algunas ofrecen descuentos directos en línea de caja y otras funcionan mediante reintegros posteriores.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Día

  • 10% de descuento todos los lunes
  • Sin tope de reintegro

Carrefour

  • 10% de descuento los miércoles
  • Sin tope de reintegro
  • Aplica en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express
  • Devolución en el acto

Nini Mayorista

  • 15% de descuento los martes
  • Tope de reintegro: $20.000 por persona

La Anónima

  • 10% de descuento los miércoles
  • Tope semanal: $5.000
  • Compra mínima: $25.000
Supermercados: conocé qué descuentos y promociones podés aprovechar en mayo con Cuenta DNI. Foto: NA

Josimar

  • 15% de descuento los miércoles
  • Tope semanal: $6.000

Toledo

  • 15% de descuento los miércoles
  • Sin tope de reintegro
  • Reintegro dentro de los 10 días hábiles

Chango Más

  • 20% de descuento los jueves
  • Sin tope de reintegro
  • Descuento aplicado en el momento

Supermercados del interior bonaerense

  • 15% de descuento los martes y miércoles
  • Tope de reintegro: $6.000 por semana y por cuenta
  • Compra mínima: $30.000

Las cadenas adheridas son:

También podría interesarte
Llega el Shopping Fest a Buenos Aires: fechas, rubros y cómo aprovechar descuentos de hasta el 50%

Llega el Shopping Fest a Buenos Aires:fechas, rubros y cómo aprovechar descuentos de hasta el 50%

Subtes y colectivos más baratos con QR: cómo viajar con descuento y qué promociones rigen en mayo 2026

Subtes y colectivos más baratos con QR:cómo viajar con descuento y qué promociones rigen en mayo 2026

  • 5mentarios
  • Autoservicio Don Luis
  • Distribuidora LAC Tres
  • La Amistad
  • Red Minicosto
  • Sabor Criollo
  • Super 8
  • Supermercado Caseros
  • Supermercados Chacabuco
  • Super Güemes
  • Super Sofía
Beneficios de Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Beneficios de Cuenta DNI: comercios de cercanía, gastronomía y todos los rubros donde podés aplicarlos

Además de los supermercados, Cuenta DNI mantiene promociones en distintos rubros que permiten acumular un importante ahorro mensual.

Comercios de cercanía

  • 20% de descuento de lunes a viernes
  • Tope semanal: $5.000
  • Ahorro potencial mensual: hasta $20.000

Incluye almacenes, carnicerías y negocios barriales adheridos.

Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de descuento todos los días
  • Tope semanal: $6.000
  • Ahorro mensual posible: hasta $24.000

Comercios en universidades

  • 40% de descuento
  • Tope semanal: $6.000
  • Ahorro mensual estimado: hasta $24.000

Gastronomía

  • 25% de descuento los sábados y domingos
  • Tope semanal: $8.000
  • En mayo, el ahorro puede llegar hasta $40.000

YPF Full

  • 25% de descuento los fines de semana
  • Tope: $8.000 por semana
  • No aplica para combustibles
  • Incluye compras en locales Full
Beneficios de Cuenta DNI.

Marcas destacadas

Durante mayo, algunas marcas cuentan con beneficios especiales para usuarios de Cuenta DNI:

  • Lucciano’s
  • Grido
  • Havanna
  • Guolis
  • La Fonte D’Oro
  • Le Park

La promoción ofrece:

  • 30% de descuento
  • Tope mensual: $15.000 por persona
Helado de chocolate Dubai en Lucciano's. Foto Canal26.com
Helado de chocolate Dubai en Lucciano's. Foto Canal26.com

Cuánto se puede ahorrar con Cuenta DNI en mayo

Combinando todos los beneficios disponibles según el día y el rubro, desde Banco Provincia estiman que una persona puede superar los $160.000 de ahorro mensual.

Además, siguen vigentes descuentos adicionales en:

  • Librerías de texto: 10% los lunes y martes
  • Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves

También pueden aparecer promociones especiales en distintos municipios y comercios adheridos, que se suman a los descuentos habituales de la billetera digital.