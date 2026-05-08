¿Cuándo será el descuento del 35% con Cuenta DNI en carnicerías en junio? Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

Cuenta DNI continúa en mayo con una amplia variedad de descuentos y promociones en supermercados, comercios de cercanía, gastronomía, ferias y otros rubros en toda la provincia de Buenos Aires. La billetera digital de Banco Provincia mantiene beneficios todos los días de la semana y, en algunos casos, sin tope de reintegro.

Además, quienes cobran jubilaciones y pensiones a través del Banco Provincia cuentan con un 5% adicional de ahorro en varias promociones.

Supermercados: conocé qué descuentos y promociones podés aprovechar en mayo con Cuenta DNI

Durante mayo, las promociones en supermercados cambian según el día y la cadena adherida. Algunas ofrecen descuentos directos en línea de caja y otras funcionan mediante reintegros posteriores.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Día

10% de descuento todos los lunes

Sin tope de reintegro

Carrefour

10% de descuento los miércoles

Sin tope de reintegro

Aplica en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express

Devolución en el acto

Nini Mayorista

15% de descuento los martes

Tope de reintegro: $20.000 por persona

La Anónima

10% de descuento los miércoles

Tope semanal: $5.000

Compra mínima: $25.000

Supermercados: conocé qué descuentos y promociones podés aprovechar en mayo con Cuenta DNI. Foto: NA

Josimar

15% de descuento los miércoles

Tope semanal: $6.000

Toledo

15% de descuento los miércoles

Sin tope de reintegro

Reintegro dentro de los 10 días hábiles

Chango Más

20% de descuento los jueves

Sin tope de reintegro

Descuento aplicado en el momento

Supermercados del interior bonaerense

15% de descuento los martes y miércoles

Tope de reintegro: $6.000 por semana y por cuenta

Compra mínima: $30.000

Las cadenas adheridas son:

5mentarios

Autoservicio Don Luis

Distribuidora LAC Tres

La Amistad

Red Minicosto

Sabor Criollo

Super 8

Supermercado Caseros

Supermercados Chacabuco

Super Güemes

Super Sofía

Beneficios de Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Beneficios de Cuenta DNI: comercios de cercanía, gastronomía y todos los rubros donde podés aplicarlos

Además de los supermercados, Cuenta DNI mantiene promociones en distintos rubros que permiten acumular un importante ahorro mensual.

Comercios de cercanía

20% de descuento de lunes a viernes

Tope semanal: $5.000

Ahorro potencial mensual: hasta $20.000

Incluye almacenes, carnicerías y negocios barriales adheridos.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días

Tope semanal: $6.000

Ahorro mensual posible: hasta $24.000

Comercios en universidades

40% de descuento

Tope semanal: $6.000

Ahorro mensual estimado: hasta $24.000

Gastronomía

25% de descuento los sábados y domingos

Tope semanal: $8.000

En mayo, el ahorro puede llegar hasta $40.000

YPF Full

25% de descuento los fines de semana

Tope: $8.000 por semana

No aplica para combustibles

Incluye compras en locales Full

Beneficios de Cuenta DNI.

Marcas destacadas

Durante mayo, algunas marcas cuentan con beneficios especiales para usuarios de Cuenta DNI:

Lucciano’s

Grido

Havanna

Guolis

La Fonte D’Oro

Le Park

La promoción ofrece:

30% de descuento

Tope mensual: $15.000 por persona

Helado de chocolate Dubai en Lucciano's. Foto Canal26.com

Cuánto se puede ahorrar con Cuenta DNI en mayo

Combinando todos los beneficios disponibles según el día y el rubro, desde Banco Provincia estiman que una persona puede superar los $160.000 de ahorro mensual.

Además, siguen vigentes descuentos adicionales en:

Librerías de texto: 10% los lunes y martes

Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves

También pueden aparecer promociones especiales en distintos municipios y comercios adheridos, que se suman a los descuentos habituales de la billetera digital.