Calendario de descuentos: qué días de mayo podés comprar más barato en supermercados con Cuenta DNI
La billetera digital de Banco Provincia mantiene promociones durante toda la semana en cadenas como Carrefour, Chango Más, Día y La Anónima, además de descuentos en gastronomía, comercios de cercanía y ferias bonaerenses.
Cuenta DNI continúa en mayo con una amplia variedad de descuentos y promociones en supermercados, comercios de cercanía, gastronomía, ferias y otros rubros en toda la provincia de Buenos Aires. La billetera digital de Banco Provincia mantiene beneficios todos los días de la semana y, en algunos casos, sin tope de reintegro.
Además, quienes cobran jubilaciones y pensiones a través del Banco Provincia cuentan con un 5% adicional de ahorro en varias promociones.
Supermercados: conocé qué descuentos y promociones podés aprovechar en mayo con Cuenta DNI
Durante mayo, las promociones en supermercados cambian según el día y la cadena adherida. Algunas ofrecen descuentos directos en línea de caja y otras funcionan mediante reintegros posteriores.
Día
- 10% de descuento todos los lunes
- Sin tope de reintegro
Carrefour
- 10% de descuento los miércoles
- Sin tope de reintegro
- Aplica en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express
- Devolución en el acto
Nini Mayorista
- 15% de descuento los martes
- Tope de reintegro: $20.000 por persona
La Anónima
- 10% de descuento los miércoles
- Tope semanal: $5.000
- Compra mínima: $25.000
Josimar
- 15% de descuento los miércoles
- Tope semanal: $6.000
Toledo
- 15% de descuento los miércoles
- Sin tope de reintegro
- Reintegro dentro de los 10 días hábiles
Chango Más
- 20% de descuento los jueves
- Sin tope de reintegro
- Descuento aplicado en el momento
Supermercados del interior bonaerense
- 15% de descuento los martes y miércoles
- Tope de reintegro: $6.000 por semana y por cuenta
- Compra mínima: $30.000
Las cadenas adheridas son:
- 5mentarios
- Autoservicio Don Luis
- Distribuidora LAC Tres
- La Amistad
- Red Minicosto
- Sabor Criollo
- Super 8
- Supermercado Caseros
- Supermercados Chacabuco
- Super Güemes
- Super Sofía
Beneficios de Cuenta DNI: comercios de cercanía, gastronomía y todos los rubros donde podés aplicarlos
Además de los supermercados, Cuenta DNI mantiene promociones en distintos rubros que permiten acumular un importante ahorro mensual.
Comercios de cercanía
- 20% de descuento de lunes a viernes
- Tope semanal: $5.000
- Ahorro potencial mensual: hasta $20.000
Incluye almacenes, carnicerías y negocios barriales adheridos.
Ferias y mercados bonaerenses
- 40% de descuento todos los días
- Tope semanal: $6.000
- Ahorro mensual posible: hasta $24.000
Comercios en universidades
- 40% de descuento
- Tope semanal: $6.000
- Ahorro mensual estimado: hasta $24.000
Gastronomía
- 25% de descuento los sábados y domingos
- Tope semanal: $8.000
- En mayo, el ahorro puede llegar hasta $40.000
YPF Full
- 25% de descuento los fines de semana
- Tope: $8.000 por semana
- No aplica para combustibles
- Incluye compras en locales Full
Marcas destacadas
Durante mayo, algunas marcas cuentan con beneficios especiales para usuarios de Cuenta DNI:
- Lucciano’s
- Grido
- Havanna
- Guolis
- La Fonte D’Oro
- Le Park
La promoción ofrece:
- 30% de descuento
- Tope mensual: $15.000 por persona
Cuánto se puede ahorrar con Cuenta DNI en mayo
Combinando todos los beneficios disponibles según el día y el rubro, desde Banco Provincia estiman que una persona puede superar los $160.000 de ahorro mensual.
Además, siguen vigentes descuentos adicionales en:
- Librerías de texto: 10% los lunes y martes
- Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves
También pueden aparecer promociones especiales en distintos municipios y comercios adheridos, que se suman a los descuentos habituales de la billetera digital.