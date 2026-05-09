Hot Sale

Del lunes 11 al miércoles 13 de mayo llega una nueva edición del aclamado evento de descuentos en comercio electrónico titulado Hot Sale. Más de 800 marcas y 15.000 ofertas estarán disponibles para consumidores de todo el país.

Cientos de marcas y opciones de financiamiento en múltiples categorías estarán disponibles a la vez en la web, mientras que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) difundió múltiples recomendaciones para evitar estafas en esta fecha especial como validar sitios seguros y conocer los canales de reclamo ante posibles inconvenientes.

Hot Sale 2024. Foto: Hot Sale.

Cómo comprar en el Hot Sale 2026

De cara a una nueva edición del Hot Sale, especialistas en comercio electrónico recomiendan una serie de medidas clave para aprovechar las ofertas y evitar inconvenientes durante el evento. En primer lugar, aconsejan registrarse previamente en el sitio oficial del Hot Sale antes de las 0 horas del 11 de mayo, para recibir novedades y alertas. También sugieren crear cuentas en las tiendas de las empresas participantes, lo que permite agilizar el proceso de compra al momento de concretar una operación.

Por razones de seguridad, se recuerda que el acceso a las tiendas adheridas debe realizarse únicamente a través del sitio oficial del evento, con el fin de evitar fraudes. Además, destacan la importancia de comprar el producto en el momento en que se lo encuentra disponible, ya que la alta demanda puede provocar la rápida falta de stock. Otro punto fundamental es verificar con anticipación el límite disponible en la tarjeta de crédito y analizar las distintas opciones de pago, los plazos de entrega y las políticas de cambios o devoluciones.

Hot Sale 2022.

En el caso de la compra de indumentaria y calzado, recomiendan utilizar los filtros por talle, color y estilo, así como las sugerencias de calce y horma que ofrecen los sitios. También es clave chequear cuidadosamente las tablas de talles y contar con un centímetro para tomar medidas y evitar errores. Por último, una vez realizada la compra, se aconseja hacer el seguimiento del pedido mediante el código proporcionado por la empresa y, ante cualquier inconveniente, comunicarse directamente con el comercio para una pronta resolución.

Las ofertas en este Hot Sale se verán distribuidas en 11 categorías entre las que se destacan Electro y Tecno, Viajes, Indumentaria, Supermercado, Muebles y Hogar. Además, habrán secciones de ofertas extra especiales como MegaOfertas Bomba, Noche Bomba, Mega BOOM y Descolocados.

Recomendaciones para el Hot Sale 2026