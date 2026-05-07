Shopping Fest Foto: NA

Shopping Fest es una iniciativa de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), la entidad que reúne a los shoppings, galerías y centros comerciales de todo el país y promueve el desarrollo de la industria a nivel nacional. Entre el 8 y el 10 de mayo se lleva a cabo este evento con descuentos exclusivos en más de 60 shoppings de todo el país.

El objetivo concreto de esta iniciativa es fomentar la visita a los centros comerciales. El shopping implica también experiencia, actividades y encuentro por lo que buscan recuperar el disfrute asociado a la visita del establecimiento comercial. Por otra parte, buscan traccionar ventas para potenciar el consumo.

De qué trata el Shopping Fest

“Durante tres días, los centros comerciales de todo el país se llenan de actividades, sorpresas y descuentos increíbles para que venir al shopping sea tu mejor plan del fin de semana”, anticipa el aviso sobre este evento.

El Shopping Fest combina beneficios comerciales con entretenimiento y su lema es “Hay cosas que se viven en persona”. Durante los tres días del evento, los visitantes podrán acceder a descuentos en indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios. Muchos negocios ofrecerán también cuotas sin interés con bancos y tarjetas además de beneficios con billeteras digitales.

Cuáles son los beneficios del Shopping Fest

El Shopping Fest ofrecerá promociones de hasta 50% de descuento y 2x1 en marcas seleccionadas. Los shoppings se visten de fiesta y ofrecerán shows en vivo, propuestas artísticas en espacios comunes, DJs y ambientaciones especiales. También, los niños tendrán propuestas gratuitas especiales y habrán propuestas gastronómicas innovadoras en los patios de comidas.

Galerías Pacífico presentará descuentos de 30% y seis cuotas sin interés. Además, aquellos clientes que presenten un ticket de compra de $150.000 o más participarán del sorteo de un par de entradas para el estreno del musical Billy Elliot.

Las Toscas Shopping ofrecerá descuentos en 18 marcas, beneficios en gastronomía con un voucher de 20% de descuento en compras superiores a $50.000, un after fest con DJ en vivo en la entrada principal y sorteos en distintas marcas.

“Shopping Fest es una oportunidad única para potenciar la experiencia de compra presencial, que no solo ofrece descuentos, sino también la posibilidad de ver, probar y disfrutar con toda la familia”, afirmó Santiago Blaksley, presidente de la CASC.

Por su parte, Carolina Lopes Perera, gerente general de la cámara, sentenció: “Nos entusiasma esta primera edición, y es un orgullo para nosotros haber reunido a tantos centros comerciales de todo el país con un objetivo común: brindar experiencias, shows y beneficios para impulsar el consumo. Tenemos buenas expectativas para los próximos meses, y en un contexto marcado por el desembarco de marcas internacionales que impulsará la novedad y el interés de nuestros clientes”.

Cuáles son los shoppings que participan del Shopping Fest

En la siguiente lista se detallan todos los centros comerciales que participan de este evento imperdible:

Abasto Shopping

Alcorta Shopping

Alto Avellaneda

Alto Comahue

Alto NOA

Alto Palermo

Alto Rosario

Annuar Shopping

Bahía Blanca Plaza Shopping

Boulevard Shopping

Caballito Shopping

Catán Shopping

Córdoba Shopping

Del Parque Outlet

Devoto Shopping

Distrito Arcos Premium Outlet

Dot Baires Shopping

El Solar

Espacio San Juan Shopping

Factory Parque Brown

Factory Quilmes

Factory San Martín

Galerías Pacífico

La Barraca Mall

Maschwitz Mall

Mendoza Shopping

Nine Shopping

Nordelta Centro Comercial

Nuevo Quilmes Plaza

Nuevocentro

Shopping Foto: Foto generada con IA