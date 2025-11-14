Una reconocida marca de ropa y artículos de camping inauguró un nuevo outlet con descuentos de hasta el 70%: cómo llegar

La reconocida firma argentina de indumentaria outdoor abrió un amplio local con más de 500 m² y ofertas en prendas de temporadas anteriores. Con esta iniciativa, la marca busca acercar productos de calidad a precios accesibles y fortalecer su presencia en el Gran Buenos Aires.

Tienda outlet. Foto: Unsplash.

Desde esta semana, los vecinos de Ciudadela cuentan con un nuevo punto de venta de indumentaria de primera marca a precios accesibles. La firma Montagne inauguró el miércoles pasado un súper outlet ubicado en Saavedra 3292, con más de 500 metros cuadrados de superficie y descuentos de hasta el 70% en prendas seleccionadas.

La apertura forma parte del plan de expansión nacional de la compañía, que eligió a Tres de Febrero por las condiciones favorables para la inversión.

Local de Montagne. Foto: Montagne.

Durante el anuncio, el intendente Diego Valenzuela destacó la llegada de la marca y el impacto positivo que representa para la economía local. “Es un orgullo la llegada de esta marca a nuestro municipio, lo que demuestra que la política fiscal de baja de impuestos funciona, genera inversión y nuevas fuentes de trabajo”, aseguró.

El nuevo outlet funcionará de lunes a sábados, de 11 a 19 horas, ofreciendo rebajas importantes tanto en productos de temporadas anteriores como en líneas vigentes. Además, los residentes del distrito tendrán acceso a promociones exclusivas.

La empresa adelantó que esta apertura se complementa con un nuevo local comercial en Avenida Alvear 2611, en José Ingenieros, que ya abrió sus puertas al público. “En nuestro plan de expansión apostamos a esta localidad por las condiciones que nos dieron”, afirmó Martín Pais, presidente de Montagne, quien también reveló los próximos pasos de la compañía: “Tenemos pensado montar acá un 80% de la fábrica que va brindar aproximadamente 300 puestos de trabajo”.

Indumentaria y artículos de Montagne. Foto: Facebook / Montagne Outdoors.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Montagne continúa consolidando su liderazgo en el mercado argentino. Fundada en 1972, nació como “la primera fábrica argentina de artículos de camping” y con el tiempo se convirtió en un referente de la indumentaria de montaña, deportiva y urbana, exportando diseño y tecnología nacional.

La apertura del outlet se da en un contexto de crecimiento comercial en Tres de Febrero, impulsado por la política de “menos impuestos, más trabajo” implementada por la gestión local. Gracias a ese esquema, el distrito logró atraer inversiones de gran magnitud, como el centro logístico de Mercado Libre, la instalación de una sucursal del Banco Nación y la formalización de operaciones de Uber.

Con esta nueva apuesta, Montagne refuerza su presencia en el Gran Buenos Aires, ofreciendo una propuesta que combina calidad, accesibilidad y empleo local, en sintonía con la tendencia creciente de marcas nacionales que eligen expandirse dentro del país.

Cómo llegar al súper outlet de Montagne, en Ciudadela

En auto:

En colectivo:

Línea 86: conecta con Ramos Mejía, Morón y Villa Luro.

Línea 237: recorre el oeste del conurbano y llega cerca del centro de Ciudadela.

Línea 169: pasa por zonas cercanas y conecta con Liniers y otros puntos del GBA.

En tren: