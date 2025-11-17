Práctico y elegante: la nueva tendencia para decorar la mesa navideña que destronó a los centros de mesa tradicionales

Las tendencias se renuevan y surgen ideas para reemplazar los típicos adornos por alternativas más económicas y caseras, y -por supuesto- con el toque de amor que marca la diferencia.

Navidad. Foto: Unsplash.

Quizá no existan épocas más ideales que la Navidad para llenar el hogar de magia, calidez y luz. Y este año, las tendencias de decoración se vinculan a lo natural, lo simple y casero, por supuesto, con mucho amor.

Por tanto, entre otras muchas cosas, la idea es dejar atrás los clásicos jarrones y animarse a llevar a cabo una estética más moderna, fresca y divertida. La premisa: adiós a los jarrones como centros de mesa.

Una Navidad distinta

La idea, entonces, es reemplazar los típicos jarrones de centro de mesa por bandejas decorativas. El truco es sencillo: colocar sobre ellas una esponja floral humedecida y cubrirla con follaje verde.

Acá se pueden incluir plantas como eucalipto, ramas de coníferas y también pequeñas iluminaciones para darle un toque sutil.

Nueva tendencia del árbol de Navidad Foto: GROK

El resultado es un centro de mesa al natural y hasta logra un aire de sofisticación impensado al principio. Incluso, si se lo quiere personalizar, se pueden sumar flores secas, piñas o velas. Lo que la imaginación ofrezca, allí está la respuesta.

El árbol de Navidad también puede acondicionarse de tal manera para que quede hermoso sin gastar de más. Es que se lo puede renovar intercalando ramas naturales o secas entre los adornos tradicionales, lo que le da mayor frondosidad y un aspecto rústico más propio de la celebración.

Otro truco sencillo, ya refiriéndonos a la mesa navideña, es decorar los respaldos de las sillas con pequeños ramos de hojas verdes atados con cintas rojas o doradas.

Mesa navideña. Foto: unsplash

Así, cada rincón de la casa se lo puede acondicionar sin necesidad de gastar más: la incorporación de velas, simples adornos de moños hechos con cintas que fácilmente se pueden comprar en mercerías, hasta el pesebre tradicional, si se desea, se puede reemplazar con cajas forradas de papel regalo y moños, simulando ser regalos que se colocan al pie de la base del árbol navideño.

Como toque final, una vez ya está puesta la mesa que reunirá a la familia en esta cena tan especial, se puede personalizar las servilletas: solo hay que colocar una ramita de eucalipto o muérdago atada con una cinta a la servilleta, y el efecto visual que eso genera es mágico.