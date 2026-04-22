¿Dónde se puede comer y tomar gratis por tu cumpleaños? Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Muchas marcas ofrecen regalos, descuentos y promociones exclusivas para festejar el cumpleaños de sus clientes, pero muchas veces estas opciones pasan desapercibidas. Sin embargo, existe una plataforma que recopila todos los beneficios disponibles para aprovechar tu día, tanto en gastronomía como en otros rubros ubicados en Buenos Aires.

Se trata de cumpleanito.com.ar, una página web que recopila y organiza promociones vigentes en restaurantes, bares, cafeterías, entre otras opciones. De esta manera, los usuarios pueden tener en cuenta qué descuentos tienen disponibles sin necesidad de buscar uno por uno en cada marca.

Plataforma de descuentos por cumpleaños. Foto: página web.

El paso a paso dentro de la plataforma es muy simple. Al ingresar, se puede buscar una sección en particular o bien explorar todos los locales disponibles, organizados en las siguientes categorías:

Shopping

Moda

Belleza

Gastronomía

Entretenimiento

Además de facilitar el acceso a las promociones, la propuesta busca que las personas puedan planificar su festejo con anticipación y aprovechar al máximo su día especial. Así, celebrar el cumpleaños no solo se vuelve más simple, sino también más económico y divertido.

Comer y tomar gratis el día de tu cumpleaños. Foto: Freepik

Entre los beneficios más comunes se destacan descuentos en consumos gastronómicos, productos de regalo, bebidas o postres sin cargo y rebajas exclusivas en distintos servicios. Sin embargo, la plataforma aclara lo siguiente: “Cumpleanito recopila beneficios de cumpleaños disponibles en internet. No garantizamos que estén vigentes o actualizados. Recomendamos confirmar con cada comercio antes de visitarlo”.

5 lugares gastronómicos de Buenos Aires que ofrecen beneficios por día de cumpleaños

Celebrar el cumpleaños puede ser aún más especial cuando se trata de recibir regalos. En Buenos Aires, varias marcas ofrecen productos y beneficios gratis o con descuentos como parte de su propuesta de valor y marketing. La oferta es amplia y diversa, lo que permite que las personas puedan elegir el lugar ideal para compartir este día sin gastar de más en abril 2026.

1. Starbucks

Starbucks, cadena de café. Foto: Reuters

Beneficio:

Una bebida gratis a elección (café, frappuccino, té, etc.).

Requisitos:

Estar registrado en Starbucks Rewards y tener descargada la app.

El beneficio suele ser válido durante el mes del cumpleaños.

2. Big Dog

Big Dog.

Beneficio:

50% de descuento en tu Big Dog o combo.

Requisitos:

Seguir a Big Dog en Instagram.

Presentar DNI el día del cumpleaños.

3. Rock&Feller’s

Rock&Feller’s. Foto: Instagram.

Beneficio:

Porción de chocotorta de regalo.

Requisitos:

Realizar una consumición mínima.

Presentar DNI el día del cumpleaños.

4. Antares

Antares, cervecería. Foto: Antares

Beneficio:

Una cerveza gratis de regalo.

Requisitos:

Presentar DNI el mismo día del cumpleaños.

5. Helados Daniel

Helados Daniel. Foto: @danielhelados

Beneficio:

1/4 kg de helado gratis.

Requisitos: