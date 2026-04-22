Polenta en las plantas, el truco casero que mejora el suelo y combate las hormigas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Cada vez más personas buscan alternativas simples, económicas y amigables con el ambiente para cuidar sus plantas. En este contexto, un ingrediente clásico de la cocina empezó a ganar protagonismo en un terreno inesperado: la jardinería.

La polenta, accesible y fácil de usar, se convirtió en un recurso cada vez más popular entre quienes quieren mejorar el estado de sus macetas sin recurrir a fertilizantes químicos. Su principal virtud no está en actuar directamente sobre la planta, sino en transformar el suelo donde crece.

Cómo usar polenta en las plantas y qué efectos tiene en el sustrato

El uso de la polenta en jardinería es sencillo y no requiere experiencia previa. Solo hace falta esparcir una pequeña cantidad sobre la superficie de la maceta y mezclarla suavemente con la capa superior del sustrato.

La polenta se convirtió en un recurso cada vez más popular entre quienes quieren mejorar el estado de sus macetas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Al entrar en contacto con la humedad, comienza un proceso natural de descomposición: los microorganismos del suelo, como bacterias y hongos, utilizan la polenta como alimento. A medida que la degradan, liberan nutrientes que luego son absorbidos por las raíces.

Este mecanismo mejora la estructura del suelo, favorece la aireación y permite una mejor retención de la humedad, condiciones esenciales para el desarrollo saludable de las plantas.

Beneficios de la polenta en la tierra: nutrientes y acción gradual

Uno de los aspectos más valorados de este método es su aporte nutricional. La polenta contiene minerales como calcio, magnesio, potasio y pequeñas cantidades de nitrógeno, fundamentales para el equilibrio del sustrato.

A diferencia de los fertilizantes químicos, su acción es progresiva. Esto significa que los nutrientes se liberan de forma gradual, reduciendo el riesgo de exceso que puede dañar las raíces.

Además, al estimular la actividad biológica del suelo, se genera un entorno más equilibrado y estable, lo que contribuye a plantas más fuertes y resistentes.

Polenta contra hormigas y malezas: cómo funciona este método natural

Otro de los usos interesantes de la polenta en jardinería es su efecto sobre ciertas plagas y la aparición de malezas.

La polenta contiene minerales como calcio, magnesio, potasio y pequeñas cantidades de nitrógeno. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Por un lado, actúa como una barrera preventiva que puede ayudar a limitar el crecimiento de hierbas no deseadas en la superficie del sustrato. Por otro, tiene impacto en insectos como las hormigas.

Si bien no las elimina, altera su comportamiento: al ingerirla, su sistema digestivo se ve afectado, lo que provoca que eviten esa zona y reduzcan su presencia.

Otros usos de la polenta en el hogar: limpieza, mascotas y manualidades

Más allá de las plantas, la polenta tiene múltiples aplicaciones dentro del hogar. Su capacidad para absorber líquidos y olores la hace útil en tareas de limpieza, especialmente en superficies con grasa o humedad.

En el cuidado de mascotas, aplicada en seco sobre el pelaje ayuda a retirar suciedad antes del cepillado, y en camas o espacios de descanso contribuye a reducir olores.

Además, es un recurso frecuente en actividades creativas, ya que puede emplearse en manualidades, mezclas para modelado o como relleno biodegradable.