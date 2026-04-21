De chatarra a hogar: cómo son los colectivos reciclados se convierten en casas sustentables. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En tiempos donde alquilar o comprar una casa parece una carrera cuesta arriba, una inesperada tendencia empieza a rodar -literalmente- como alternativa posible: los colectivos viejos convertidos en hogares. Lo que hasta hace poco era chatarra o parte de flotas fuera de servicio hoy encuentra una segunda vida como viviendas móviles, ecológicas y, sobre todo, accesibles.

Casas hechas con colectivos: una alternativa económica frente a la crisis habitacional

La idea no es tan descabellada como suena. Un colectivo ya es, en esencia, una estructura habitable: tiene paredes, techo, ventanas y un chasis preparado para resistir el paso del tiempo. Ese “esqueleto” reduce de manera significativa los costos y los plazos de construcción frente a una casa tradicional, algo clave en un contexto donde cada metro cuadrado vale oro.

El colectivo ya tiene una estructura: paredes, techo, ventanas y un chasis preparado para resistir el paso del tiempo. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El proceso arranca con una transformación total. Se desmantela el interior -adiós a los asientos, revestimientos y sistemas eléctricos originales- y empieza la etapa más creativa. Aislamiento térmico, instalación de agua y electricidad (muchas veces con paneles solares) y el diseño de espacios que, aunque reducidos, buscan replicar la lógica de cualquier hogar. Cocina, baño, cama y hasta un pequeño living: todo encuentra su lugar. En algunos casos, el ingenio va más allá e incluye bibliotecas, estufas o rincones de trabajo.

Los resultados pueden ser sorprendentes. Desde unidades de 12 metros que se convierten en casas completas con dormitorio y baño, hasta colectivos de dos pisos transformados en verdaderas viviendas de doble planta, con espacios compartidos y zonas de descanso bien definidas. Y lo más interesante es que no siempre se trata de casas en movimiento. Algunos proyectos se instalan de forma fija en terrenos, mientras que otros mantienen la posibilidad de viajar, fusionando la idea de hogar con la de libertad.

“Tiny living” y sustentabilidad: por qué crecen las casas en colectivos reciclados

Este fenómeno crece al ritmo de dos grandes tendencias globales: la crisis habitacional y el auge del tiny living, una filosofía que propone vivir con menos espacio pero con mayor conciencia. Los llamados “skoolies” -como se conoce a estas casas sobre ruedas- ganaron popularidad en Estados Unidos y Europa, donde muchas personas los adoptan tanto por necesidad como por elección, ya sea para escapar de los altos costos inmobiliarios o para abrazar una vida más nómade.

La crisis habitacional y el auge del tiny living, una filosofía que propone vivir con menos espacio pero con mayor conciencia. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Pero no todo es romanticismo. Detrás de esta movida también hay una fuerte impronta ecológica. Reutilizar vehículos fuera de circulación evita que toneladas de materiales se conviertan en residuos, y muchos de estos proyectos suman materiales reciclados y sistemas autosustentables que reducen el impacto ambiental.

En Argentina, aunque todavía incipiente, la tendencia ya empezó a asomar. En redes sociales y plataformas de compraventa crecen los proyectos de conversión, impulsados por viajeros, artistas y personas que buscan correrse del circuito tradicional de alquileres. Incluso, algunos colectivos reconvertidos se transforman en bares, bibliotecas móviles o espacios culturales, lo que demuestra que el potencial de esta idea va mucho más allá de la vivienda.

Las casas sobre ruedas no solo ofrecen una alternativa concreta, sino también una nueva forma de pensar el hogar. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En un escenario donde las soluciones habitacionales escasean, estas casas sobre ruedas no solo ofrecen una alternativa concreta, sino también una nueva forma de pensar el hogar: más consciente, más flexible y, por qué no, con un poco más de aventura.