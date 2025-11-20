Cómo sacar los pelos de perros y gatos del sillón: 5 trucos para mantener la casa limpia y radiante

Son ideas simples y, con productos claves y rutinas rápidas se puede mantener el impecable. Conocé cuáles son los métodos y qué elementos se necesitan.

Perro en el sillón. Foto: Unsplash

Tener una mascota en casa es sinónimo de compañía, amor y alegrías diarias y, a su vez, implica una serie de cuidados del hogar que muchas veces se pasan por alto, especialmente cuando los sofás, alfombras y mantas comienzan a llenarse de pelos.

En casas con perros de pelo corto o gatos de muda constante, la situación se puede volver un problema frecuente, pero existen algunas rutinas simples para mantener el orden sin resignar comodidad y la compañía de nuestros compañeros de cuatro patas.

Gato en el sillón. Foto: Unsplash

La mayoría de los muebles tapizados atraen y retienen pelos debido a que las fibras del tejido hacen que el pelaje se adhiera. A eso se suma que los sillones son uno de los lugares preferidos para las mascotas por la comodidad, calidez y ubicación que poseen, siendo la combinación es perfecta para que el pelaje quede atrapado entre las telas.

Cinco trucos para mantener sillones limpios

Usar guante de goma

Este método es rápido y efectivo. Se debe usar el clásico guante de goma para lavar platos: con apenas humedecerlo y pasarlo por la superficie, los pelos se agrupan en pequeñas bolitas que pueden retirarse fácilmente.

Esponja seca o ligeramente humedecida

Una esponja común también sirve para levantar pelos del tapizado. Al pasarla con movimientos cortos, los pelos se adhieren a la superficie. Si la esponja está apenas húmeda, el resultado mejora.

Rodillos adhesivos o cinta de embalaje

Los rodillos que quitan pelusas son un clásico que nunca falla. En su ausencia, la cinta de embalaje envuelta en la mano con el lado adhesivo hacia afuera, cumple perfectamente la misma función.

Perro en el sillón. Foto: Unsplash

Aspiradoras con cepillo para mascotas

Para limpiezas más profundas o sillones muy utilizados, las aspiradoras que incluyen cepillos especiales para pelo de animales mejoran el resultad, ya que estos cabezales tienen cerdas más rígidas que levantan pelos incrustados.

Fundas lavables y mantas estratégicas

Una de las soluciones más prácticas es proteger el sillón con fundas lavables, cubre sofá o mantas dedicadas exclusivamente a las mascotas. Estas permiten mantener la estética del espacio y simplifican la limpieza semanal ya que, solo basta con sacarlas y llevarlas al lavarropas.