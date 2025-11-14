Comportamiento felino y sus costumbres: el lugar ideal para colocarles su agua

Los gatos son seres muy exquisitos para sus cosas y no les gusta tomar agua en cualquier lado.

Los gatos pueden sufrir de deshidratación Foto: unsplash

Los gatos destacan por ser animales meticulosos y muy sensibles a lo que ocurre alrededor. Sus hábitos diarios están atravesados por la crianza que tuvieron, así como su instinto natural. Esto se traslada a la ingesta de agua, una de las acciones fundamentales para su salud.

A diferencia de otros animales, los felinos no suelen hidratarse en exceso. Además, cualquier obstáculo que afecte su comodidad puede derivar en problemas de salud. Por este motivo, colocar correctamente el agua de tu gato en casa puede parecer un detalle menor, pero es más importante de lo que muchos creen.

Los gatos y el agua no son grandes amigos. Foto: Unsplash.

En este sentido, el lugar donde se ubica el bebedero influye directamente en la salud, hidratación y bienestar de tu mascota. Algunos sitios comunes pueden, en realidad, desmotivar a tu gato a beber lo suficiente, lo que a largo plazo podría traer complicaciones urinarias o renales.

De hecho, algunos veterinarios recomiendan no poner el agua al lado de la comida, ya que los felinos evitan las fuentes de agua cercanas a su alimento por temor a la contaminación.

Otro error muy común es poner el plato con agua fresca al lado de su caja de arena. Esto suele ser contraproducente porque los felinos no quieren comer o tomar al lado de donde hacen sus necesidades. Esto puede generar rechazo o incomodidad, disminuyendo su consumo de agua.

Por último, es necesario evitar pasillos, entradas o lugares donde haya movimiento constante. Los gatos valoran la tranquilidad a la hora de beber. Si sienten que están expuestos o en peligro, es probable que eviten acercarse.

¿Cuál es el mejor lugar para el bebedero?

Lo ideal es colocarlo en una zona calmada, sin mucho tránsito de personas, donde el gato pueda beber sin interrupciones ni ruidos molestos. A continuación, algunos lugares recomendados por expertos en cuidado animal:

Lejos de la comida y la arena: intenta mantener una buena distancia entre el agua, el alimento y la caja sanitaria.

Accesible en todo momento : asegurate de que pueda acceder al bebedero fácilmente, especialmente si tu gato es mayor o tiene movilidad reducida.

Usa más de un bebedero: colocar varias fuentes de agua en distintos puntos de la casa aumenta la probabilidad de que tu gato se mantenga hidratado, especialmente en casas grandes o con varios pisos.

Gato. Foto: Unsplash

De hecho, muchos gatos prefieren el agua en movimiento, porque la asocian con frescura y limpieza. Las fuentes automáticas son una excelente opción para estimularlos a beber más y así evitar que se deshidraten con mayor facilidad.