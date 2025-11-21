Decoración de Navidad: la especia que está en todas las cocinas y hay que colocar en el arbolito para atraer la abundancia

Existen diversos rituales durante el periodo navideño para atraer buenas vibras a nuestros hogares. Enterate cuáles son.

Arbolito de navidad. Foto: Unsplash

Como ocurre en cada diciembre, muchas personas están a la expectativa del armado del arbolito de Navidad, que coincide con el Día de la Inmaculada Concepción de María. Se trata de un momento especial, en familia, que permite realizar distintas acciones para atraer a la prosperidad al hogar, por lo que se pueden aprovechar algunos rituales.

Una de las maneras más poderosas y efectivas para aprovechar las buenas vibras que trae la época de Navidad es el ritual con laurel.

Laurel. Foto Unsplash.

Cómo se realiza el ritual con laurel al armar el arbolito de Navidad

Este ritual es fácil de realizar y muy efectivo. Una buena manera de llevarlo a cabo es incluyendo varias hojas de laurel en la decoración del árbol de Navidad.

Si bien agregarlo en la decoración del arbolito de Navidad es una de las formas más efectivas, también existen otras maneras de realizarlo. Uno de los ejemplos es colocar un recipiente de vidrio con hojas secas de la planta en la base del árbol. Este método intensifica el poder místico de la planta.

También está la opción de incluir el laurel directamente en el árbol, como por ejemplo realizar adornos personalizados con ramas de laurel, combinadas con palos de canela y cintas de colores roja o dorada.

Árbol de Navidad. Foto: Unsplash

Los beneficios del laurel en el árbol de Navidad

Las hojas de laurel tienen un doble propósito:

alejar las malas energías de la casa y atraer la abundancia para toda la familia. El primer propósito que sucede al integrar las hojas de laurel en la base del árbol de Navidad es parade la casa y atraer la abundancia para toda la familia.

El segundo objetivo de usar como adorno el laurel no solo es para embellecer el arbolito, sino también para favorecer la llegada del dinero, el amor, la paz y la armonía al hogar.

