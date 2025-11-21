Se despide el cabello corto en los hombres: el corte de pelo que marcará el estilo de 2026

Los hombres con cabello largo también pueden lucir un look desprolijo, pero a la moda. Los otros cortes que también estarán en tendencia el próximo año.

Corte de pelo largo masculino Foto: Pinterest

El cabello largo en los hombres ya no es solamente una tendencia pasajera, sino una nueva apuesta a la estética que continúa creciendo con fuerza. En los últimos años, cada vez son más los varones que se animaron a dejar crecer su cabello, pero pocos saben cómo llevarlo con elegancia. La clave está en llevar un estilo que combina versatilidad, personalidad, con una nueva imagen que tiene desde lo elegante y cuidado hasta lo más desenfadado y rebelde.

Barberías y salones coinciden en que esta preferencia se ha disparado, impulsada en parte por figuras públicas, músicos, influencers y deportistas que han normalizado el pelo largo como símbolo de estilo propio. También ha influido el auge del “self-care” masculino y una mayor apertura hacia looks menos convencionales.

Corte de pelo largo masculino Foto: Pinterest

El corte de pelo para hombres que marcará tendencia en 2026

Entre los estilos que serán tendencia en 2026 se encuentra la melena con capas, una opción ideal para dar movimiento y volumen al pelo. Se trata de un corte bien fresco y moderno, especial para el verano sin perder la longitud.

Este corte, además, funciona muy bien en cabellos lisos, ondulados e incluso rizados, ya que aporta dimensión y evita el efecto “bloque” propio de las melenas completamente rectas. Pero esta no es la única alternativa que está marcando tendencia. También hay otros cortes que resonarán entre los jugadores de fútbol y las pasarelas de cara al año que viene.

Tres cortes de pelo largo masculino que marcan tendencia

Corte en capas: movimiento y naturalidad

El corte en capas permite aligerar el peso del cabello, dar forma al rostro y aportar un movimiento natural muy favorecedor. Se puede adaptar según la densidad del pelo y el estilo deseado: desde capas suaves y discretas hasta capas más marcadas para un look rockero o surfer.

Además, facilita el styling diario, ya que tiende a acomodarse de manera más natural sin necesidad de excesivos productos.

Corte de pelo largo masculino Foto: Pinterest

Long Shag: el retorno del estilo setentero

Inspirado en las estrellas del rock de los años 70, el long shag vuelve con fuerza. Este corte se caracteriza por una textura desordenada y un aspecto deliberadamente desenfadado. Funciona especialmente bien con cabellos ondulados y rizados, ya que realza el volumen y genera un contorno muy dinámico. Suele combinarse con un flequillo largo o abierto, lo que aporta un toque juvenil y despreocupado.

Corte de pelo long shang Foto: Pinterest

Melena Recta y Pulida: minimalismo sofisticado

Para quienes buscan un estilo más elegante y sobrio, la melena larga y recta vuelve a posicionarse como una alternativa fuerte. Este look requiere un buen cuidado del cabello y un mantenimiento más meticuloso, pero el resultado es limpio, sofisticado y perfecto para quienes prefieren una estética más clásica.

Se puede llevar con la raya al medio para un efecto más estilizado o con raya lateral para un look más tradicional.