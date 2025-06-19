Estilo y personalidad para el verano: las tendencias en cortes de pelo masculino que marcarán 2025

Para quienes quieren renovar su look este año, repasamos los cortes de cabello masculinos en tendencia, que van desde estilos minimalistas y pulcros hasta propuestas con mayor textura, volumen y carácter.

Pelo largo; corte de pelo; hombre. Foto: Grok.

Durante muchos años, el corte de pelo en degradé estuvo muy de moda dentro del género masculino, pero esa tendencia parece estar llegando a su fin y nuevos estilos llegaron para instalarse.

El momento en el que se decide un corte de pelo puede resultar especial. Hay quienes no tienen tantas “vueltas” y simplemente pasan de un estilo largo a otro corto en cuestión de minutos. Pero la mayoría de los hombres son muy cuidadosos con su look, más aún ahora que las modas son muy definidas y el cabello, en ese sentido, puede decir mucho de la persona.

Lionel Messi y su corte degradé.

Durante años, el degradé se impuso como moda y se podía ver en famosos, deportistas e influencers.

Este corte que intenta priorizar más cabello en la zona alta de la cabeza y luego que el rapado sea justamente en degradé hasta llegar a cero, también resulta un corte muy higiénico porque permite tener al aire libre la zona de la nuca y de los costados de la cabeza, a la altura de las orejas y un poco más arriba.

Sin embargo -como siempre- las tendencias cambian y al parecer este corte estaría en su etapa final. Aunque eso sí, como todo vuelve, es muy probable que en unos años regrese para estar de moda nuevamente.

Los cortes de pelo que estarán de moda en 2025 para los hombres. Foto: Unsplash.

Los cortes de pelo para hombres que son tendencia este 2025

Texturizado con volumen : justamente es el corte que más se quiere parecer a lo mencionado anteriormente, con una clara imitación de los estilos que se usaban hace 25 ó 30 años, por supuesto, con un toque de modernismo.

: justamente es el corte que más se quiere parecer a lo mencionado anteriormente, con una clara imitación de los estilos que se usaban hace 25 ó 30 años, por supuesto, con un toque de modernismo. Con raya al costa, clásico : si bien es un típico corte de todos los tiempos y que atraviesa todas las modas, este corte transmite una elegancia natural y demuestra mucha masculinidad y personalidad.

: si bien es un típico corte de todos los tiempos y que atraviesa todas las modas, este corte transmite una elegancia natural y demuestra mucha masculinidad y personalidad. Buzz cut: este es el rapado al ras que nunca pasa de moda. Es un corte sumamente prolijo, además de tener líneas marcadas para resaltar las facciones.