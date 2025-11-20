Modernos, cómodos y versátiles: los mejores 5 cortes de pelo para hombre que marcarán tendencia este verano

Desde estilos minimalistas y pulcros hasta propuestas con mayor textura, volumen y carácter. Los detalles en la nota.

Corte de pelo, hombres. Fuente: Unsplash

Elegir un corte de pelo puede resultar difícil, hay muchas opciones y se trata de una decisión muy personal. No obstante, las tendencias marcan el rumbo y nuevos estilos llegaron para instalarse.

El momento en el que se decide un corte de pelo puede resultar especial. Hay quienes no tienen tantas “vueltas” y simplemente pasan de un estilo largo a otro corto en cuestión de minutos. Pero la mayoría de los hombres son muy cuidadosos con su look, más aún ahora que las modas son muy definidas y el cabello, en ese sentido, puede decir mucho de la persona.

Durante años, el degradé se impuso como tendencia y se podía ver en famosos, deportistas e influencers. Este corte que intenta priorizar más cabello en la zona alta de la cabeza y luego que el rapado sea justamente en degradé hasta llegar a cero, también resulta un corte muy higiénico porque permite tener al aire libre la zona de la nuca y de los costados de la cabeza, a la altura de las orejas y un poco más arriba.

Sin embargo -como siempre- las tendencias cambian y este corte estaría en su etapa final. Aunque eso sí, como todo vuelve, es muy probable que en unos años regrese para estar de moda nuevamente.

Los cortes de pelo que estarán de moda en 2025 para los hombres. Foto: Unsplash.

Los mejores 5 cortes de pelo para hombre que marcarán tendencia este verano

Texturizado con volumen: justamente es el corte que más se quiere parecer a lo mencionado anteriormente, con una clara imitación de los estilos que se usaban hace 25 ó 30 años, por supuesto, con un toque de modernismo.

Corte de pelo, hombres. Fuente: Pinterest

Con raya al costado, clásico: si bien es un típico corte de todos los tiempos y que atraviesa todas las modas, este corte transmite una elegancia natural y demuestra mucha masculinidad y personalidad.

Corte con raya al costado Foto: Pinterest

Buzz cut: este es el rapado al ras que nunca pasa de moda. Es un corte sumamente prolijo, además de tener líneas marcadas para resaltar las facciones.

Buzz cut Foto: Pinterest

Pelo largo: inspirado también en los ’90 y 2000 y con una clara connotación rockera, muchas veces este corte se relaciona con la moda hipster. Eso sí, da mucho movimiento y hasta sensualidad, y muestra un grado de personalidad diferente.

Pelo largo; corte de pelo; hombre. Foto: Grok.

Mullet o shaggy moderno: una mezcla de capas con “desprolijidad ordenada”. Transmite también personalidad, así como rebeldía y mucha modernidad.