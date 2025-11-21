Una verdadera jungla felina: plantas lindas y seguras para hogares con gatos

No ponen en riesgo a tu mascota y hasta pueden mejorar notoriamente su bienestar. Los detalles.

Gatos y plantas. Foto: Unsplash.

Algunas plantas pueden llegar a ser peligrosas para los animales, pero también hay algunas que son ideales para tener en casa, sobre todo si las personas que viven allí, lo hacen con gatos. Tener una verdadera jungla apta para los felinos es posible y, en algunos casos hasta podría ser beneficiosa para la salud de los animalitos.

Desde helechos, hierbas y hasta bambú, todas ellas tienen propiedades aromáticas que atraen al gato, calman su energía y sobre todo, ayudan a levantar y purificar el ambiente del hogar, gracias a sus verdes hojas, su vibra y la decoración que proponen en cada espacio de la casa.

Cuáles son las plantas aptas para los gatos. Foto: Freepik.

5 plantas que pueden convivir perfectamente con gatos

Hierba gatera (catnip)

Es la favorita de casi todos los gatos. Esta planta contiene una sustancia llamada nepetalactona, que estimula el sistema sensorial de los felinos, generando un efecto placentero o de euforia. No es adictiva ni dañina, y se puede ofrecer tanto fresca como seca.

Esta curiosa planta puede ser cultivada en una maceta y hasta podés dejar que tu gato la explore. Muchos disfrutan frotarse contra ella o morderla suavemente.

Plantas y gatos. Foto: Freepik.

Bambú

El bambú verdadero (no confundir con el “lucky bamboo”, que puede ser tóxico) es completamente seguro para gatos. Aporta un toque exótico al hogar, es fácil de cuidar y resistente a los mordiscos.

Además, se trata de una planta que crece bien en interiores con buena luz y no necesita demasiada atención.

Bambú.

Helecho

Los helechos comunes (como el de Boston) son una opción clásica y no tóxica. Sus hojas colgantes suelen atraer la atención de los gatos, que disfrutan jugar con ellas sin que eso represente un riesgo.

También ayudan a purificar el aire del ambiente, lo que mejora la calidad del aire para todos en casa, incluyendo a tu mascota.

Los helechos. Foto: Unsplash.

Cinta o “lazo de amor”

La cinta (Chlorophytum comosum) es una planta muy resistente, ideal para principiantes, y completamente segura para los gatos. Sus hojas largas y arqueadas llaman la atención felina, y no presentan peligro si son mordisqueadas. Requiere poco riego y se adapta a distintas condiciones de luz.

Plantas aromáticas (como menta o albahaca)

Algunas hierbas aromáticas también son aptas para hogares con gatos. La menta, albahaca o tomillo son seguras, aportan aroma fresco al ambiente y hasta pueden tener efectos positivos en el sistema digestivo felino si las consumen en pequeñas cantidades. Sin embargo, tenés que evitar siempre el orégano o la lavanda, ya que pueden llegar a causarles algo de irritación.

Tener plantas y mascotas en casa es posible, siempre que sepas elegir las especies adecuadas. Estas cinco opciones no solo decoran y purifican el ambiente, sino que también pueden contribuir al bienestar emocional y físico de tu gato. Lo recomendable es que antes de incorporar nuevas plantas al hogar, verifiques siempre su nivel de toxicidad. Consultá fuentes confiables o hablá con tu veterinario de confianza para estar 100% seguro.