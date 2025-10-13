Día de la Madre 2025: cuáles son las 5 plantas ideales para regalarle a mamá y sus cuidados, según la IA

Entre las infinitas variedades que existen, hay cinco especies ideales para obsequiarle a mamá: desde las que aportan color y frescura al hogar, hasta las que purifican el aire o simbolizan prosperidad. Elegí la ideal para tu mamá y hacela feliz con un regalo tan cálido como simple.

Las 5 plantas ideales para regalarle a mamá. Foto: Freepik

Cada vez que se acerca el Día de la Madre, también aparece el desafío de encontrar el mejor regalo para ellas: que sea especial, significativo y que dure más que un ramo de flores. En ese sentido, las plantas vivas se convirtieron en una opción ideal para obsequiar, ya que son bellas, transmiten energía positiva y simbolizan crecimiento, amor y renovación.

Según la inteligencia artificial, son 5 las plantas más recomendadas para regalarle a mamá, con distintos estilos y personalidades, y los cuidados básicos para que se mantengan siempre radiantes y florecidas.

Las 5 plantas ideales para regalarle a mamá y sus cuidados básicos

Orquídea: elegancia natural y belleza duradera

Considerada una de las flores más elegantes, la orquídea representa relax y calma en cualquier ambiente. Sus pétalos delicados y sus tonos que van del blanco al violeta o fucsia la convierten en un regalo perfecto para las madres que aman el detalle y la armonía visual.

Orquídea, planta. Foto: Freepik.

- ¿Qué cuidados necesita?: requiere de buena luz, aunque nunca debe ser directa, y prefiere espacios luminosos, cálidos y húmedos. El riego debe ser moderado, como por ejemplo una vez por semana, evitando mojar las raíces en exceso. Si la orquídea está bien cuidada, puede florecer varias veces al año y convertirse en una verdadera joya dentro del hogar.

Las orquídeas, en Argentina, varían su precio entre $50.000 y $70.000, según las plataformas de venta por internet.

Suculentas: simples, modernas y encantadoras

Las suculentas son las protagonistas de los hogares más modernos por su aspecto minimalista y su resistencia. Esta planta tiene miles de variedades que van desde las más pequeñas y compactas hasta las que crecen en forma de roseta. Además, sus colores van desde un verde hasta un púrpura.

Suculentas. Foto: Unsplash.

- Cuidados que necesita esta planta: las suculentas necesitan de mucha luz y poca agua. Lo ideal es colocarlas cerca de una ventana y regarlas cada 10 a 15 días, dejando que la tierra se seque completamente entre cada riego. Son perfectas para madres prácticas o que tienen poco tiempo, ya que prácticamente se cuidan solas.

Por su parte, una suculenta, según los precios publicados en internet, puede llegar a costar entre $20.000 y $30.000, depende su tamaño.

Anturio: símbolo de amor y hospitalidad

Con sus flores rojas y rosas con forma de corazón y sus hojas verdes y brillantes, esta planta representa elegancia y energía positiva. Además, el anturio es sinónimo de amor duradero, por lo que es ideal para expresar cariño de forma original.

Anturio, una de las plantas ideales para mamá. Foto: Freepik

Cuidados básicos: el anturio necesita luz indirecta y un ambiente cálido. Es importante mantener la tierra húmeda, pero sin que sea en exceso. Cada tanto se recomienda limpiar sus hojas con un paño húmedo para que mantenga su brillo natural y pueda respirar mejor.

Esta planta, en las plataformas de venta de internet, se puede encontrar por $60.000.

Lavanda: aroma y bienestar

La lavanda es una planta ideal para regalarle a mamá, ya que su fragancia relajante llena el hogar de calma y serenidad, además de tener propiedades que ayudan a conciliar el sueño y reducir el estrés.

La fragancia relajante de la lavanda llena el hogar de calma y serenidad.

- Cuidados básicos para la lavanda: esta planta necesita sol directo, un suelo bien drenado y riegos moderados. La lavanda es una planta rústica perfecta para balcones o jardines soleados. En invierno se recomienda cuidarla del frío extremo o las heladas.

La lavanda se puede adquirir por $20.000 y es de las más fáciles de conseguir, ya sea en viveros o por internet.

Potus: el clásico que nunca pasa de moda

El potus es una de las plantas más conocidas y resistentes, ideal para las mamás que no tienen mucha experiencia con la jardinería. Su verde intenso y su capacidad para crecer incluso en agua lo convierten en un símbolo de vida constante.

Potus, una de las plantas ideales para regalarle a mamá. Foto: Unsplash.

- Cuidados escenciales para el potus: tolera ambientes con poca luz, aunque crece mejor con iluminación natural. Esta planta se riega únicamente cuando la tierra se seca y sus ramas largas se podan para mantener su forma. Además, ayuda a purificar el aire del hogar.

El potus se consigue en cualquier vivero o por internet y sale alrededor de $30.000.