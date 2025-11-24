La nueva tendencia de bikini que es furor en la playa: el modelo de malla que promete reinar en el verano 2026

Se trata de una moda noventosa que permite combinar colores, texturas y formas de una manera mucho más creativa, algo que viene pisando fuerte entre influencers, celebridades y usuarias de redes sociales.

Dua Lipa usando bikini doble, la tendencia del verano 2026. Foto: Instagram @dualipa

La moda playera cambia cada temporada, pero este verano llega con una propuesta que ya está dando de que hablar: el bikini doble. La idea es simple y divertida: usar dos bikinis superpuestos o elegir un modelo que ya esté diseñado con ese “efecto doble capa”.

De dónde viene la bikini doble y por qué vuelve

Aunque parezca novedoso, el concepto tiene sus raíces en los 2000, cuando el “layering” marcaba la estética del momento. Hoy regresa impulsado por el “double dipping”, una corriente que propone superponer prendas similares para generar un efecto visual diferente.

En los bikinis, esto se traduce en poner un top sobre otro o sumar una segunda pieza para lograr relieve o contraste. Celebridades como Dua Lipa ya lo mostraron en redes, dándole un empujón definitivo a la tendencia.

Cómo usar el bikini doble sin recargar el look

Para que la superposición quede con onda, hay algunos trucos que ayudan:

Jugar con contrastes: un bikini liso debajo y otro estampado encima, o combinar dos colores que se potencien entre sí.

Evitar demasiado volumen: usar dos bikinis completos puede sentirse exagerado; una buena opción es superponer solo el top o sumar una pieza liviana por encima.

Ajuste perfecto: ambas prendas tienen que calzar bien para evitar transparencias, incomodidad o tiras que presionen de más.

Modelos con efecto doble: algunas marcas ya ofrecen diseños pensados para este estilo, lo que facilita el resultado final.

Accesorios simples: como el foco está en el bikini, conviene mantener el resto del look playero lo más limpio posible.

Bikini doble. Foto: Pinterest.

¿Por qué se volvió tan popular?

El bikini doble funciona por varias razones. Primero, porque llama la atención: la superposición genera relieve, movimiento y un toque fashion instantáneo.

Segundo, porque es súper versátil: permite mezclar prendas viejas y nuevas, combinar piezas que ya tenías guardadas y renovar el look sin comprar demasiado.

Y, por último, porque cada persona puede adaptarlo a su estilo, eligiendo colores, formas o combinaciones que reflejen su personalidad, algo que hoy es clave en la moda.

Bikini doble. Foto: Pinterest.

El bikini doble en 2025-2026

Los trajes de baño que se vienen este verano miran a los 90 y 2000, con recortes, tiros altos y tejidos novedosos. En ese contexto, el bikini doble encaja perfecto: aporta originalidad, se presta para las fotos de redes sociales y fomenta la idea de reusar y reinventar prendas existentes.

Al final, esta tendencia no es solo un capricho de temporada: invita a jugar con capas, mezclar estilos y personalizar el look de playa. Para quienes buscan algo distinto y quieren destacar, el bikini doble es una gran apuesta para este verano.