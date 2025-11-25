Ni jazmín, ni lavanda: la planta ideal para interiores y fácil de cuidar que perfuma la casa y cuida el medioambiente

Una opción natural, estética y sustentable ideal para quienes comienzan a incursionar en jardinería y buscan ganar experiencia en el rubro.

Plantas, jardín. Foto: Freepik

Las plantas, siempre son una buena opción para incluir en el ambiente porque además de oxigenarlo, le dan color, estilo y, también perfuman. Este último punto es aún más personal que el resto porque quienes viven en la casa deben compartir el gusto o bien, consensuar ideas para decorar equilibradamente y hacerlo en armonía.

También en la búsqueda de ambientes agradables y perfumados muchas personas recurren a velas aromáticas, difusores o sprays, sin embargo, las plantas siguen siendo la opción más natural, estética y sustentable. Algunas no solo desprenden un aroma placentero, sino que también decoran y purifican el aire.

Aunque la lavanda, el jazmín y el romero suelen ser las más conocidas, hay una planta que viene ganando terreno por su belleza visual y su capacidad de ambientar. Se trata del papiro perfumado, también conocido como cyperus o hierba paraguas. Es ideal para interiores, fácil de cuidar y tiene un perfume suave y envolvente.

Es una planta tropical, valorada por su porte elegante y sus tallos largos que aportan verticalidad a los espacios. Foto: Redes

Estilo personal con toque internacional

Esta planta, originaria de zonas tropicales, es muy valorada por su porte elegante y sus tallos largos que aportan verticalidad a los espacios. Su aroma no es invasivo, lo que la convierte en una excelente opción para el living o cualquier zona de descanso.

Además de perfumar naturalmente el ambiente, el papiro perfumado ayuda a:

Mantener la humedad del aire.

Absorbe ciertos compuestos contaminantes.

Por eso, es una solución decorativa, funcional y ecológica, perfecta para quienes buscan un hogar más saludable.

Ventajas de tener una planta de papiro en el living

Una de sus mayores ventajas es que no indispensable la necesidad de plantarla en tierra, ya que, puede crecer en agua como si fuera un florero viviente. Solo es necesario un recipiente de vidrio o cerámica con piedras decorativas y mantener el nivel de agua constante. Es ideal para quienes no tienen experiencia en jardinería y quieren incursionar el rubro.

Dato importante para mantener el aroma en el ambiente

Para conservar su fragancia, es importante ubicarla en un lugar luminoso, pero sin sol directo. El calor excesivo o el aire seco pueden opacar su aroma. En tal sentido, para quienes viven en departamentos cerrados, es recomendable pulverizar sus hojas cada tanto para mantener su frescura.

El papiro perfumado también es una excelente opción para ambientar:

Baños.

Recibidores.

Estudios.

Hacerlo en esos espacios genera una sensación de armonía y naturaleza viva. Además, no es tóxica para mascotas, lo que suma puntos si hay perros o gatos en casa.

Este tipo de plantas permite también repensar el consumo de productos industriales con fragancias artificiales. Incorporarlas al hogar es una forma de cuidar el planeta, reducir residuos plásticos y optar por una decoración más consciente y sostenible.

Por todo eso, es una alternativa original, económica y ecológica para darle vida y aroma al living y, con pocos cuidados, el ambiente fresco, elegante y naturalmente perfumado todo el año se logrará en poco tiempo.