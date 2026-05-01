La guerra en Irán y su efecto inesperado: acelera el giro global hacia energías limpias. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Con la volatilidad en los mercados energéticos y las tensiones geopolíticas, la guerra en Irán está generando un efecto inesperado: acelerar la transición hacia energías limpias en todo el mundo. Así lo aseguró Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, quien advirtió que la dependencia de los combustibles fósiles vuelve a estar sujeto a discusión.

Irán es una superpotencia energética, albergando cerca del 13% de las reservas mundiales de petróleo y poseyendo una de las mayores reservas de gas natural. Foto: REUTERS

La guerra en Irán impacta en el ambiente: crece la apuesta por energías limpias

El conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel con Irán provoca disrupciones en el suministro de petróleo y gas, generando aumentos de precios y obligando a los gobiernos a tomar medidas de emergencia. En este contexto, muchos países comenzaron a replantear sus estrategias energéticas para reducir la exposición a mercados volátiles.

Subsidios, recortes impositivos y hasta racionamiento de combustibles son algunas de las respuestas inmediatas, pero el foco a largo plazo apunta a una transformación estructural. “Quienes han luchado por mantener al mundo dependiente de los combustibles fósiles están, inadvertidamente, impulsando con fuerza el auge global de las energías renovables”, comentó Simon Stiell.

El petróleo en Medio Oriente, epicentro mundial con las mayores reservas (incluyendo el campo Ghawar), está experimentando una alta volatilidad, con precios superando los US$125 por barril (abril/mayo 2026) debido a conflictos geopolíticos. Foto: REUTERS

Energías limpias: más seguras y económicas, según expertos

La crisis volvió a poner en evidencia las ventajas de las energías renovables. “Las energías renovables ofrecen una energía más segura, más barata y más limpia, que no puede quedar cautiva de estrechos corredores marítimos o conflictos globales”, complementó el funcionario. Este cambio de paradigma no solo responde a cuestiones ambientales, sino también a la necesidad de garantizar estabilidad económica y energética en un mundo cada vez más interconectado.

En paralelo, la Unión Europea avanza con propuestas para establecer un precio global a las emisiones de CO2 en el transporte marítimo, una iniciativa que podría generar tensiones con Estados Unidos. Estas medidas buscan acelerar la descarbonización de sectores clave y reforzar el compromiso internacional con los objetivos climáticos.

Las energías renovables son fuentes de energía derivadas de recursos naturales inagotables o capaces de regenerarse rápidamente, como el sol, el viento o el agua. Son alternativas limpias a los combustibles fósiles, ya que no se agotan con su uso, tienen un impacto ambiental mucho menor y ayudan a reducir las emisiones contaminantes. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Conflicto en Medio Oriente: la energía como tema de agenda política

La transición energética también gana impulso en el plano diplomático. Cerca de 60 países, entre ellos Brasil, Alemania, Canadá y Nigeria, participaron en una cumbre realizada en Colombia para discutir la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

Los países acordaron continuar trabajando durante el próximo año en estrategias concretas para implementar esta transición dentro de sus economías.

El ministro de Clima de Turquía, Murat Kurum, fue contundente al respecto: “La mejor manera de proteger a los ciudadanos de las violentas convulsiones de los mercados energéticos globales es acelerar la transición hacia energías limpias”. La guerra en Irán, lejos de frenar la agenda climática, parece estar actuando como un catalizador que impulsa cambios más rápidos en el modelo energético global.