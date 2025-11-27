De Yuyito González a Carolina Papaleo, todas las celebrities que disfrutaron de la presentación de MAGIC by Profumo

La diseñadora Patricia Profumo presentó su colección de alta costura en el hotel Recoleta Grand. Todas las fotos del evento.

La diseñadora Patricia Profumo escoltada por Carolina Papaleo y Adrián Pallares. Foto: YOFUICOM, Mauricio Dotta

Con una primera fila llena de personalidades destacadas de la moda y el diseño, Patricia Profumo presentó su colección “MAGIC by Profumo” en el hotel Recoleta Grand. La entrada fue a beneficio de Más vida Quilmes.

Fabiana Araujo, Mora Furtado, Lucía Miranda; Amalia “Yuyito” Gonzalez , Elena Fortabat, Carolina Papaleo y Cau Bornes; y periodistas Erica Fontana; Claudio Rígoli; Adrián Pallares; Liliana Caruso, Mercedes Ninci, Mariana Contatessi y Agustina Kampfer siguieron las pasadas de la colección de vestidos de alta costura. También acompañaron el Dr. Pablo Pereiro (cirujano plástico) y el Lic. Marcos López (especialista en dermoestética), así como TASSBEN Beauty.

Fabiana Araujo, Mora Furtado, Lucía Miranda, Elena Fortabat, Mercedes Ninci y otros invitados al desfile Magic. Foto: YOFUICOM, Mauricio Dotta

La colección surge del renacimiento, la reinvención, la conjunción de materiales súper nobles en una majestuosa propuesta de vestidos de alta costura cuya presentación oficial se concretó el martes 25 de noviembre.

El desfile tuvo lugar en el renovado hotel Recoleta Grand, de la Ciudad de Buenos Aires. Este año el hotel reabrió sus puertas luego de una importante remodelación y ampliación que incluyó sumar la Mansión Mihura y duplicar la cantidad de habitaciones.

La periodista de Telefe Erica Fontana acompañó a Profumo en su desfile. Foto: YOFUICOM, Mauricio Dotta

Lucía Miranda con Patricia Profumo. Foto: YOFUICOM, Mauricio Dotta

Profumo y la periodista Mercedes Ninci. Foto: YOFUICOM, Mauricio Dotta

Agustina Kämpfer y Profumo. Foto: YOFUICOM, Mauricio Dotta

“MAGIC by Profumo” es por elección una de las más etéreas, románticas y frescas colecciones de la diseñadora, que ha sido provista de un toque primaveral por medio de flores de tela etéreas, volátiles, de colores o en negro, pensadas por Patricia, acorde a su idea creativa y siempre fiel a su sello inconfundible.

Entre capas de tul negro decoradas con capuchas y flores, faldas amplísimas en colorado y nude, la colección seduce con los infaltables encajes y muchísima transparencia… Una selección distinta que propone el negro como su color céntrico y el colorado como excéntrico, para aplacar la mirada…. Una conjunción de platas, nudes y dorados completan la maravillosa propuesta.

Un cierre a todo glamour para Magic by Patricia Profumo. Foto: YOFUICOM, Mauricio Dotta

Patricia Profumo al culminar la presentación de su propuesta Magic. Foto: YOFUICOM, Mauricio Dotta

Antes del desfile hubo un mensaje de la asociación Más vida Quilmes, que se ocupa de los más necesitados en situación de calle, niños y adultos en pobreza extrema, que es destinataria de los alimentos no perecederos que los asistentes al desfile aportaron como valor simbólico de la entrada, bajo el lema “ayudar está de moda”.

El maquillaje del desfile, realizado por MD Make up Studio, presentó un delicado pin-up style con bocas nude pero frescas, ideal para esta puesta en escena, mientras que el peinado tirante recogido, que dejará la cara despejada, es un look acorde a la consigna realizado por maestros estilistas.

Para inaugurar la pasarela, la bailarina del Teatro Colón Andrea Escobar impactó con su elegancia y destreza. Y Nancy Rwasoka deslumbró con su voz.