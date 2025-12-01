Adónde viajarán los argentinos en 2026: los dos exóticos destinos que destronarán a Japón como los más elegidos

Diversos expertos en turismo conversaron con Canal26.com y anticiparon las tendencias de viajes para el año que viene. Fuera de las clásicas playas populares en el verano, algunos países se posicionan como los nuevos favoritos.

Viajar con millas aéreas. Foto: Frepik.com

Si bien el Caribe y las playas de Argentina y Brasil son los destinos principales durante el verano, los argentinos viajan todo el año, y fuera de los meses más calurosos son otros los destinos que se posicionan como los más elegidos. Según los expertos en turismo, los países africanos y los de Europa del Este se impondrán en 2026 y ocuparán el lugar que este año, por ejemplo, tuvo Japón.

“Los argentinos nos enamoramos de Asia, ahora nos queda por descubrir Africa”, asegura a Canal26.com Javier Vázquez, director de producto non air de CVC Corp Argentina (empresa propietaria de Almundo), quien aseguró que lo que más se busca hoy son las experiencias en destinos más variados.

“En los ’90 el argentino descubrió que le gusta viajar”, completa. Y afirma que ahora los viajes se piensan desde el punto de vista de la experiencia que se va a vivir en cada destino: “Tenemos un programa que se dedica a dar servicios especiales de manera individual o grupal en actividades que salen de lo clásico –explica el ejecutivo-. Por ejemplo, en los circuitos típicos por Europa, acompañamos al viajero en cierta parte del trayecto y le damos algo curado por chef, un deportista, un cantante que ofrezca una visión diferente de un museo, un restaurante o un teatro, por ejemplo. Son experiencias especiales durante cierta parte del trayecto. La gente ha vuelto a Europa para redescubrirla de otra manera".

La pasión más reciente de los argentinos es Asia. Hay un boom de viajes a Japón. Se trata de un destino en los que hay que invertir varios días. Y lo rico allí es que un solo país te puede dar una variedad de temas increíbles.

Según Vázquez, el viajero nacional se volcará tarde o temprano por un nuevo destino exótico: “Hay un destino que en algún momento la Argentina va a tener que descubrir: África. Y no estoy hablando del norte, Marruecos o Egipto, que son casi una excursión desde Europa”.

Africa será la nueva tentación turística de los argentinos. Foto: Wilderness Destinations

“Como este continente todavía no tiene una conectividad aérea eficiente, nos falta un tiempo para que sea un destino hacia el cual movamos más cantidad de pasajeros. Pero por supuesto que los argentinos van a llegar. Hay que tener en cuenta que somos un turista muy culto, muy preguntón; nos interesa entender al destino. Pienso que África es uno con muchísimas particularidades, estoy seguro de que a la gente del interior le encantaría hacer un safari, encontrarían otra vida relacionada con la naturaleza, y eso no lo podés conseguir en ningún otro lugar. Es encontrarse con algo que es muy distinto, como pasa con Asia”, suma.

Al respecto Pablo Godoy, director Cono Sur de Club Med, confirmó la creación del Club Med South Africa Beach & Safari en la provincia de KwaZulu-Natal, cerca de Durban, con el objetivo de combinar la relajación en las playas del océano Índico con la emoción de un campamento de safari en la Reserva de Magudu, que abarca más de 8.600 ha. De esta manera se podrá disfrutar de la vida silvestre africana y también de la belleza costera en un entorno todo incluido de lujo.

Africa será la nueva tentación turística de los argentinos. Foto: Wilderness Destinations

La mejor época para visitar Serengueti es de enero a marzo, cuando un campamento de lujo sigue la “Gran Migración de Tanzania”, uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo, el mayor movimiento de fauna silvestre en la tierra, en el que más de un millón de ñus emigran junto con cientos de miles de cebras y gacelas de Thomson. Así se la puede disfrutar con Wilderness Usawa, que cambia de posición siete veces al año siguiendo a las manadas, pero una de las temporadas más emocionantes es en estos meses, pues es cuando las madres dan a luz.

Durante esta época, los depredadores como leones, hienas y guepardos acechan a las crías, convirtiendo este período en uno de los más emocionantes para observar la vida salvaje en su estado más natural. Por otro lado, de julio a octubre, el campamento se traslada cerca del río Mara, donde los animales cruzan en busca de agua, ofreciendo otra escena cautivante. El safari es de mera observación y para nada invasivo de las especies en su hábitat natural.

Otro destino que crece: la vuelta de Europa del Este

Es otra figurita apreciada por precio y accesibilidad, que se va a poner de moda una vez pasado el verano. Las previsiones de Tije Viajes aseguran que, si bien Europa siempre es popular, se espera que las compras fuertes para el Viejo Continente se activen más adelante en el tiempo, quedando fuera de la ventana para el receso estival.

Mirando más allá de la temporada de verano, hay tendencias emergentes en destinos no tradicionales. Europa del Este, con países como Albania, está experimentando un notable aumento del interés. Para Gustavo Bondoni, Chief Marketing Officer de Tije Travel Tech Groupe, el crecimiento general de la región indica que está a punto de convertirse en una de las próximas sorpresas turísticas, siguiendo los pasos de sitios que se activaron fuertemente en el pasado, como Japón.

Albania aparece en la mira de los argentinos. Foto: Albania.

Ubicada al norte de Grecia y al sur de Montenegro, esta nación de mayoría musulmana en la península balcánica ofrece unas tradiciones milenarias, una costa encantadora y una cocina basada en los ingredientes producidos de manera local. El visitante podrá recorrer los caminos de senderismo de los Alpes albaneses al norte, mientras que los viajeros que buscan relajación se ven más atraídos por la pintoresca Riviera al sur.

Todo arranca en la la vibrante capital, Tirana, así como conocer posteriormente Berat o Gjirokastra, dos ciudades históricas excelentes para explorar el periodo otomano del país cuya influencia aún puede sentirse en todos sus aspectos, desde la cocina y la religión, al tipo de gobierno.

El argentino no quiere dejar de viajar y de conocer el mundo, pero lo que busca siempre es optimizar los gastos y bajar costos de estadía, ya que de por sí los aéreos siguen teniendo impuestos que elevan exponencialmente su valor. Deseosos de conocer sitios nuevos, siempre se caracterizaron por imponer países y ciudades que salen del radar habitual del viajero.

Avión, vuelo, viaje. Foto: Unsplash.

Al respecto Jimena Gutiérrez, gerente de Área Argentina, Uruguay y Paraguay de Booking.com, reveló que, en las Predicciones de Viaje 2026, los intereses, motivaciones y cambios de comportamiento de los viajeros argentinos se modificaron. En esta investigación hecha por la plataforma a nivel mundial detectaron que un 75 % asegura que no necesitan una razón para reservar un viaje, mientras que casi uno de cada cinco (23 %) dice que iría a un destino de ensueño sin esperar un motivo puntual para elegirlo.