Canal 26
Por Canal 26
martes, 7 de abril de 2026, 23:30
Claudio "Chiqui" Tapia.
Claudio "Chiqui" Tapia. Foto: NA

La Justicia autorizó que Claudio “Chiqui” Tapia pueda tener tres viajes al exterior en medio de la investigación judicial.

La decisión fue avalada por el juez Diego Amarante, quien hace días lo había lo había procesado junto al tesorero Pablo Toviggino por retención indebida de aportes e impuestos.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. Foto: X @afa

De acuerdo al magistrado, “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas”.

Además, señaló que “la petición aparece acotada, concreta y susceptible de control” y que “no interfiere con ningún acto procesal pendiente que requiera su presencia”.

También podría interesarte
Huracán se sumó a River y se bajó de la reunión del Comité Ejecutivo de AFA

Huracán se sumó a River y se bajó de la reunión del Comité Ejecutivo de AFA

Turismo al exterior: en febrero viajaron casi 200.000 argentinos menos que en igual mes del año pasado

Turismo al exterior:en febrero viajaron casi 200.000 argentinos menos que en igual mes del año pasado

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Foto: X @afa

La agenda de Tapia en el exterior

De esta manera, el presidente de AFA estará presente esta semana en Luque, Paraguay, mientras que del 23 al 26 de abril se encontrará en Quito, Ecuador.

Claudio Chiqui Tapia y Gianni Infantino. Foto: Instagram @chiquitapia
Claudio Chiqui Tapia y Gianni Infantino. Foto: Instagram @chiquitapia

Luego, el dirigente viajará del 29 de abril al 1° de mayo a Canadá para asistir al 76° Congreso de la FIFA en la previa del Mundial.