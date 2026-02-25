Estados Unidos exige la Real ID en todos sus aeropuertos:

Desde 2026, presentar una Real ID vigente o un documento federal equivalente pasó a ser un requisito obligatorio para abordar vuelos internos en Estados Unidos y para ingresar a determinadas dependencias oficiales.

La medida, que había sido postergada durante años, comenzó a aplicarse plenamente en aeropuertos y edificios federales de todo el país. La Real ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumple con estándares federales de seguridad más estrictos.

Su creación se estableció mediante la Real ID Act, sancionada en 2005 tras los atentados del 11 de septiembre, aunque su exigencia total recién entró en vigor en 2026.

Si bien el documento es emitido por los Departamentos Estatales de Vehículos Motorizados (DMV), responde a lineamientos fijados por el gobierno federal y la Transportation Security Administration (TSA), el organismo encargado de la seguridad en el transporte.

Desde su implementación plena, quienes no cuenten con una Real ID válida deben presentar un pasaporte estadounidense u otra identificación federal aprobada para poder viajar en vuelos domésticos. De lo contrario, pueden enfrentar la negativa de embarque en los controles de seguridad.

Los requisitos para tramitar la Real ID en 2026

El trámite para obtener la credencial debe realizarse de manera presencial en el DMV correspondiente a cada estado. Las autoridades exigen documentación original o copias certificadas que acrediten: domicilio, identidad y Número de Seguridad Social (NSS).

Estatus migratorio válido

Documento de autorización migratoria vigente

Green Card

Comprobante de residencia (dos documentos)

Contrato de alquiler o hipoteca

Estado de cuenta bancario

Factura de servicios

Prueba de identidad

Acta de nacimiento oficial

Pasaporte vigente

Número de Seguridad Social (NSS)

Tarjeta del Seguridad Social

Formulario W-2 o recibo de sueldo con número completo

Es importante remarcar que la falta de un solo documento puede impedir completar el trámite y obligar a solicitar un nuevo turno.

¿Qué pasa si no tengo la Real ID?

La ausencia de Real ID puede traer consecuencias inmediatas en los aeropuertos y las oficinas federales estadounidenses. Entre las más principales, se encuentran:

Detenciones para controles más extensos por parte de la TSA.

Imposibilidad de abordar un vuelo doméstico.

Aunque no poseer la Real ID no implica una detención automática, su ausencia puede generar restricciones inmediatas en aeropuertos y oficinas federales, afectando tanto viajes como gestiones presenciales ante organismos oficiales.