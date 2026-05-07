Un continente se fragmentará antes de lo previsto y formará un nuevo océano. Foto: Unsplash

Un equipo internacional de geólogos advirtió que el continente africano podría fragmentarse antes de lo estimado, luego de detectar que una falla activa en el este de África alcanzó un umbral crítico en su evolución tectónica. Aunque el proceso llevará millones de años, los científicos consideran que, en términos geológicos, la separación se está acelerando y ya muestra señales claras de una futura “oceanización”.

Qué es la Grieta de África Oriental y por qué preocupa a los geólogos

La investigación se concentró en el Sistema del Rift de África Oriental, una gigantesca fractura que atraviesa el continente desde el mar Rojo hasta Mozambique. Allí, la placa africana se está dividiendo lentamente en dos bloques: la placa nubia, al oeste, y la placa somalí, al este.

Los expertos analizaron especialmente el Rift de Turkana, una región que se extiende entre Kenia y Etiopía, utilizando mediciones sísmicas para estudiar el grosor de la corteza terrestre. Los resultados sorprendieron incluso a los investigadores.

Los expertos analizaron especialmente el Rift de Turkana, una región que se extiende entre Kenia y Etiopía. Foto: Unsplash

“Descubrimos que la fractura en esta zona está más avanzada y la corteza es más delgada de lo que nadie había reconocido”, explicó Christian Rowan, geocientífico de la Universidad de Columbia. Y agregó: “África Oriental ha avanzado más en el proceso de fragmentación de lo que se pensaba anteriormente”.

Los datos revelaron que la corteza terrestre en el centro de la grieta tiene apenas 13 kilómetros de espesor, muy por debajo de los más de 35 kilómetros registrados en los bordes del sistema tectónico. Esa diferencia no es menor: según Rowan, cuando la corteza desciende por debajo de los 15 kilómetros, entra en una fase crítica de estrechamiento en la que la ruptura continental se vuelve prácticamente inevitable.

“Cuanto más delgada se vuelve la corteza, más débil se vuelve, lo que contribuye a que continúe la formación de grietas”, sostuvo el especialista.

Tectónica de placas: cómo funciona el proceso de fragmentación continental

El fenómeno forma parte de un proceso tectónico gigantesco que redefine lentamente la geografía del planeta. A medida que la corteza se adelgaza, el magma asciende desde el interior terrestre, genera nueva corteza oceánica y termina separando las masas continentales.

Ese mecanismo fue el mismo que, hace millones de años, dio origen al océano Atlántico, cuando antiguos continentes comenzaron a fracturarse y el fondo marino empezó a expandirse. En el caso africano, los científicos creen que la actividad tectónica ya entró en una etapa mucho más avanzada de lo que se suponía.

El fenómeno forma parte de un proceso tectónico gigantesco que redefine lentamente la geografía del planeta. Foto: Unsplash

La tectónica de placas describe el movimiento constante de enormes bloques rígidos que conforman la superficie terrestre. Aunque estos desplazamientos ocurren a velocidades de apenas centímetros por año, su acumulación durante millones de años puede modificar continentes enteros, abrir océanos y provocar terremotos o erupciones volcánicas.

El papel de la región de Afar: el epicentro del nuevo océano

Según los científicos, el este africano podría ingresar en unos pocos millones de años en la llamada fase de oceanización: una etapa en la que el agua del océano Índico avanzará sobre la fractura y dará lugar a una nueva cuenca marina.

El este africano podría ingresar en unos pocos millones de años en la llamada fase de oceanización. Foto: Unsplash

Algunos indicios de ese proceso ya pueden observarse en la depresión de Afar, en el noreste africano, cerca del mar Rojo, donde la intensa actividad volcánica y tectónica evidencia una transformación geológica en pleno desarrollo. Allí, la corteza terrestre ya presenta características similares a las del fondo oceánico, lo que convierte a la región en uno de los laboratorios naturales más importantes para estudiar cómo nace un océano.

Aunque para la escala humana el cambio parece lejano, para la historia de la Tierra representa un movimiento acelerado. El continente africano, que alguna vez formó parte del supercontinente Gondwana, podría volver a redefinir el mapa mundial con el nacimiento de un nuevo océano y la eventual separación de una porción completa de su territorio.