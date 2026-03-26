Cayó el turismo al exterior: en febrero viajaron casi 200.000 argentinos menos que en igual mes del año pasado.

El turismo emisivo desde Argentina registró en febrero de 2026 una fuerte contracción interanual de más del 10% según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El total de residentes que viajaron al extranjero fue de 1.629.200 personas, lo que representa una disminución de 194.600 turistas en comparación con el mismo mes del año previo.

Turismo al exterior: en febrero viajaron casi 200.000 argentinos menos que en igual mes del año pasado Foto: Foto generada con IA

Crecimiento del turismo receptivo

Esta caída en las salidas de argentinos se produjo en un contexto donde el turismo receptivo mostró un comportamiento inverso. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó que los 534.200 turistas que ingresaron en Argentina en el segundo mes del año supusieron un ascenso del 8 % con respecto al mismo periodo de 2025.

El turismo receptivo llegó principalmente de Chile (21,1 % del total), Europa (19,5 %), Estados Unidos y Canadá (13,8 %) y Brasil (13 %), de acuerdo con el informe del organismo.

En febrero llegaron además al país 317.800 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial. Esta cifra de los denominados excursionistas subió el 18,5 % en comparación con la de febrero de 2025.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en febrero salieron del país suramericano unos 2,1 millones de residentes -un 11,1 % menos que hace un año-, de los que 1,6 millones fueron turistas y 543.400, excursionistas.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: NA.

Se trata de la tercera caída consecutiva en las salidas de argentinos al exterior, las cuales habían registrado crecimiento desde marzo de 2024.

Aunque el reporte del Indec no precisa el gasto total de los turistas, la diferencia en la cantidad de personas se traduce lógicamente en un saldo deficitario en la balanza de servicios.

En tanto, la vía terrestre fue el principal canal de flujo turístico para ambos segmentos. En el turismo receptivo, el 43,1% de los visitantes ingresó por esta vía, mientras que el 42,5% lo hizo de forma aérea y el 14,4% por vía fluvial o marítima.

En el turismo receptivo, se encuentra que el 57,8% viajó por vacaciones u ocio, con una estadía promedio de 14 noches. El tipo de alojamiento más utilizado fueron los hoteles (37%), seguidos por casas de familiares o conocidos (30,7%) y alquiler de departamentos (28,2%).