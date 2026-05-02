Ni Europa ni Brasil: el lugar económico que se volvió furor entre turistas en 2026. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En tiempos donde el costo de viajar al exterior no deja de aumentar, encontrar destinos accesibles se volvió una prioridad para miles de personas. Pasajes, alojamiento, comidas y traslados suelen representar un gasto elevado que obliga a muchos a postergar sus planes o a buscar alternativas menos tradicionales.

Sin embargo, en medio de este escenario, empiezan a surgir opciones que rompen con esa lógica y permiten disfrutar de una experiencia completa sin necesidad de contar con un gran presupuesto.

Ni Europa ni Brasil: el lugar económico que se volvió furor entre turistas en 2026. Foto: Unsplash.

Lejos de los circuitos turísticos más populares y todavía fuera del radar masivo, hay un país que reúne condiciones difíciles de igualar: precios bajos, riqueza cultural y una infraestructura que sorprende a quienes lo visitan. Se trata de Uzbekistán, una nación que poco a poco se posiciona como uno de los destinos más económicos del mundo.

¿Cuánto cuesta viajar a Uzbekistán?

Uno de los principales atractivos de Uzbekistán es su bajo costo de vida. Viajeros y expertos coinciden en que es posible alojarse por unos 15 euros la noche, mientras que comer en restaurantes locales cuesta entre 3 y 4 euros. Incluso un viaje en taxi o una cerveza pueden valer apenas un euro, algo impensado en otras regiones.

Uzbekistán, un país de Asia Central y una antigua república soviética. Foto: Unsplash.

A esto se suma el impacto del tipo de cambio. Muchos turistas destacan que, al cambiar unos 80 euros, reciben tal cantidad de dinero en moneda local que la sensación es la de tener un poder adquisitivo mucho mayor, lo que transforma completamente la experiencia del viaje.

La capital, Taskent, presenta zonas modernas con edificios vidriados, avenidas amplias y espacios urbanos bien cuidados. Por otro, conserva huellas de su pasado soviético, especialmente en su sistema de metro, cuyas estaciones son consideradas verdaderas obras de arte.

Uzbekistán, un país de Asia Central y una antigua república soviética. Foto: Unsplash.

Uzbekistán: gastronomía súper accesible y una tradición milenaria

La cocina local también juega un papel clave. Platos típicos como el pilaf o las brochetas de carne se consiguen a precios muy bajos, mientras que el pan tradicional es reconocido por su calidad y elaboración artesanal.

Además, recorrer el país implica adentrarse en la historia de la Ruta de la Seda, una de las rutas comerciales más importantes de la antigüedad, lo que convierte cada ciudad en una experiencia cultural única.

A diferencia de otros destinos económicos, Uzbekistán se destaca por su seguridad. Los viajeros lo describen como un país tranquilo, donde la hospitalidad de sus habitantes marca la diferencia.

Uzbekistán, un país de Asia Central y una antigua república soviética. Foto: Unsplash.

¿Cuánto cuesta un pasaje a Uzbekistán desde Argentina?

Si bien este destino es barato en cuanto alojamiento, traslados y comidas, su pasaje aéreo no lo es tanto. Sin embargo, comprando con anticipación, es posible conseguir pasajes de avión a precios más accesibles, o por lo menos parecidos a las tarifas que manejan los vuelos a Europa.

Más barato (solo ida): desde USD 860 a USD 1.000 (aprox. $950.000 a $1.100.000 ARS)

Ida y vuelta económico: entre USD 1.700 y USD 1.900

Precio promedio real: entre USD 2.000 y USD 3.000 (puede superar los $3.000.000 ARS)

Uzbekistán, un país de Asia Central y una antigua república soviética. Foto: Unsplash.

En pesos argentinos, según el cambio actual, un viaje completo suele moverse aproximadamente entre $1,5 millones y $3,5 millones. Además, es importante conocer:

No hay vuelos directos: siempre hay 1 a 3 escalas.

La duración promedio es de 21 a 30 horas.

Los meses más baratos suelen ser septiembre, abril o noviembre.

Comprar con 40-60 días de anticipación ayuda a conseguir mejores tarifas.

Uzbekistán, un país de Asia Central y una antigua república soviética. Foto: Unsplash.

Teniendo en cuenta todos estos puntos, este destino emerge como una oportunidad para viajar más y gastar menos, combinando historia, cultura y precios accesibles en una propuesta difícil de igualar.