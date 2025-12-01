Comienza la Comic Con 2025 en Buenos Aires: entradas, agenda completa y todos los famosos estarán en la convención

Edgar Vivar de El Chavo y dos actores de “Merlina” son las figuras centrales. No faltarán activaciones de las plataformas y venta de merchandising. Habrá concurso de cosplay para niños.

Comic-con Argentina 2025 Foto: Instagram Comic con Argentina

Ya es oficial, se confirmaron las fechas para la segunda edición del año de la Argentina Comic-Con, la convención que reúne a fans de las historietas, las películas, las series, el animé y todo lo relacionado con la cultura pop.

La 20° edición se hará del 5 al 7 de diciembre en el Centro Costa Salguero, como el punto de encuentro tradicional de esta actividad. Durante esos tres días, los fans de todas las edades podrán vivir una experiencia especial que fusiona entretenimiento, comunidad y a las figuras más icónicas de la industria.

Quiénes vienen a la Comic con Buenos Aires

Este año los invitados especiales serán: Evie Templeton e Isaac Ordonez, que encarnan a Agnes DeMille y a Perciles Adams en “Merlina”; Edgar Vivar, el Señor Barriga de “El Chavo del 8”.

También vienen los expertos en doblaje Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, Luis Carreño (Bob Esponja) y Alicia Vélez (Momo Ayase en Dandadan y la voz de Boo en Monsters Inc.).

Comic-con Argentina 2025 Foto: Instagram Comic con Argentina

Y finalmente las voces oficiales de “Las Guerreras del K-Pop” en español, quienes el domingo 7 llenarán de ritmo el Main Stage con un panel y show exclusivo. Tatul Bernodat, Azul Bötticher y Karin Zavala están listas para contar las historias detrás del doblaje.

En su 20° edición, Comic Con Argentina ofrece una experiencia incomparable con más de 30.000 m² de espacios temáticos, photo ops, activaciones interactivas, áreas de artistas, lanzamientos de películas, series, libros y videojuegos. Todo en un solo ticket que da acceso total a las múltiples actividades de la convención.

La grilla de la Comic Con Argentina 2025: agenda día por día

Parte de la programación de este cierre del 2025 incluye espectáculos en el escenario principal que combinarán música, cine y videojuegos:

Comic con viernes 5 de diciembre

Escenario central:

Para ver los demás escenarios del viernes, clic aquí.

Comic con sábado 6 de diciembre

Escenario central:

Para ver los demás escenarios del sábado, clic aquí.

Comic con domingo 7 de diciembre

Para ver los demás escenarios del domingo, clic aquí.

Premios para los mejores disfraces

Esta convención se caracteriza por poner el énfasis en la participación de los asistentes, muchos de los cuales van disfrazados de sus personajes favoritos.

El cosplay ocupa un lugar central en la convención. Cada día se realizará un mega concurso con más de $ 2.000.0000 en premios entre los cosplayers que se anoten, además del Cosplay Kids para los más pequeños, que es una novedad. Asimismo, en el Cosplay Alley los visitantes podrán conocer a los artistas detrás de los trajes, sacarse fotos y recorrer exposiciones dedicadas a esta forma de arte.

Comic Con Argentina. Foto: Pato Daniele

Como es habitual, habrá merchandising y más de 200 stands ofrecerán productos de colección, juguetes, cómics, arte y artículos oficiales. Y las grandes marcas de la industria del entretenimiento tendrán sus espacios para promocionar sus productos y hacer participar de actividades al público. Entre los booths destacados se encuentran:

Netflix con la Experiencia Stranger Things

Radio Disney on Stage tendrá shows y presentaciones exclusivas

La tienda de animé Geekon, que se especializa en productos Bandai también tendrá su espacio, así como Lego, Ovni Press, Sony Pictures, Speed, Stone, Phiphi Toys, Atma, This is feliz navidad, Aquelarre, Cremolatti, Burger King, Nubia y muchos espacios oficiales más. Habrá oportunidades de sacarse fotos con personajes de Sony Pictures y HBO Max.

Comic Con Argentina. Foto: Pato Daniele

Nuevamente estará la Feria Medieval en un espacio de 1.500 m² al aire libre, recreando un entorno de época con gastronomía, música y performances. Y el Auditorio será la sede para presentaciones de juegos, libros y debates sobre cultura pop. Los horarios serán el viernes de 14 a 21, mientras que sábado y domingo abrirá de 12 a 20.

Comic con 2025: cuánto salen las entradas y dónde comprarlas

Hay distintas opciones de entradas para la Comic con: por día, un pack por los tres días y un ticket premium:

El valor de la entrada por día es de $36.900 + cargo de servicio.

El acceso para los 3 días es de $102.500 + cargo de servicio.

El pase Premium para 1 día cuesta $51.700 + cargo de servicio: incluye badge y lanyard, una credencial con cordón exclusivos; y early access, con el que se puede iongresar al predio una hora antes que el público general.

Comic-con Argentina 2025 Foto: Instagram Comic con Argentina

Meet & greet con Evie Templeton e Isaac Ordonez

Para conocer a los actores de Merlina también hay opción de acceder a un meet and greet y pagar para obtener una foto, un autógrafo y un póster. Los precios son de aproximadamente 60.000 pesos por cada ítem, y se compran por separado aquí.

Evie Templeton e Isaac Ordonez vendrán a la Comic Con Argentina. Foto: Netflix

Para Edgar Vivar el precio del pase de M&G es un poco más alto, $ 48.000 más costo de servicio y se compra en la misma plataforma. En ambos casos te da derecho a sacarte una foto que se te entrega digital y la impresa es opcional por un monto extra.