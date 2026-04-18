Dónde se realiza Expo Comics Foto: Foto generada con IA Canal 26

Este fin de semana, el universo de la historieta, el cómic y la cultura gráfica toma protagonismo en el sur del conurbano bonaerense con la llegada de una nueva edición de Expo Cómics Buenos Aires. Se trata de una propuesta abierta, gratuita y pensada tanto para fanáticos como para familias que buscan una experiencia cultural distinta, lejos de los circuitos tradicionales.

La cita será este domingo 19 de abril, durante toda la tarde, en un espacio público que se convertirá en punto de encuentro para artistas, editoriales independientes, lectores, cosplayers y curiosos que quieran sumergirse en el mundo del arte secuencial.

Un evento cultural que crece edición tras edición

Expo Cómics se consolida como uno de los encuentros más esperados para quienes siguen de cerca la historieta nacional, el cómic internacional y las expresiones gráficas independientes. Organizado con el apoyo del Municipio de Lomas de Zamora, el evento tiene como objetivo acercar la producción artística a la comunidad y dar visibilidad a creadores locales.

El evento más esperado para fanáticos Foto: Prensa

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer más de 100 puestos con publicaciones independientes, ilustraciones originales, fanzines, objetos de colección y material difícil de encontrar en librerías convencionales. La feria reúne tanto a autores consagrados como a nuevos talentos, generando un espacio de intercambio directo entre artistas y público.

Cuándo y dónde se realiza Expo Cómics Buenos Aires

La edición 2026 se llevará a cabo en la Plaza del Campeón, ubicada en la intersección de Maipú y Vergara, en Banfield. El horario será de 13 a 20 horas, con acceso libre y gratuito durante toda la jornada.

La elección del espacio al aire libre permite que el evento se desarrolle como una verdadera fiesta cultural, con actividades paralelas, música en vivo y propuestas visuales que se integran al paseo urbano.

Actividades destacadas: cosplay, música y concursos en vivo

Uno de los momentos más esperados de Expo Cómics es el desfile de cosplay, abierto a todo el público. Quienes asistan caracterizados como personajes de cómics, anime, manga o fantasía podrán participar sin inscripción previa, en un clima distendido y celebratorio.

Además, habrá bandas en vivo, exhibiciones de recreacionismo medieval, demostraciones de combate histórico y shows de danzas étnicas que aportan diversidad y dinamismo a la programación.

Concurso de dibujo: homenaje a un clásico de la historieta

Dentro de las actividades centrales se destaca el concurso de dibujo, destinado a personas mayores de 12 años. La temática elegida para esta edición es “Nippur”, uno de los personajes más emblemáticos de la historieta argentina.

Expo Comics Foto: Instagram @expo.comics

Los participantes deberán presentar sus trabajos el mismo día del evento, realizados con técnica libre y en formato A4 o A3. Un jurado especializado entregará premios al primer, segundo y tercer puesto durante el cierre de la jornada, convirtiendo al certamen en uno de los grandes atractivos del evento.

Una propuesta ideal para disfrutar en familia

Expo Cómics Buenos Aires no es solo un evento para especialistas. Su enfoque abierto y gratuito la convierte en una excelente opción para pasar la tarde en familia, descubrir nuevas expresiones artísticas y fomentar el interés por la lectura, el dibujo y la creatividad.

Con una agenda variada, artistas accesibles y un entorno relajado, la feria demuestra que la historieta sigue viva, reinventándose y encontrando nuevos públicos.