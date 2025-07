Opens in new window

Los protagonistas de Outlander se despidieron de la serie en la Comic-Con de San Diego: “El final de una década maravillosa”

Sam Heughan, Sophie Skelton y Richad Rankin agradecieron a los fans por su fidelidad y compartieron sus impresiones sobre la última temporada que llega en 2026.

Los protagonistas de Outlander Sam Heughan, Sophie Skelton y Richad Rankin se presentaron en la Comic-Con de San Diego 2025. Foto: Starz en Instagram

Después de una década de viajes en el tiempo, amores épicos y batallas históricas, los protagonistas de Outlander se reunieron en la Comic-Con de San Diego, la convención de cómics más importante del mundo, que se extiende también a la ciencia ficción, el cine, la televisión y los videojuegos, para un emotivo encuentro con los fans, marcando el inminente final de una era.

Sam Heughan (Jamie Fraser), Sophie Skelton (Brianna Randall Fraser) y Richard Rankin (Roger MacKenzie) compartieron reflexiones sobre el impacto de la serie, los desafíos de la producción y el profundo vínculo que los une, tanto entre ellos como con su apasionada audiencia.

Sólo faltó Caitriona Balfe (Claire Fraser) a la cita, pero abrió el panel con un video en el que explicó que se encontraba en un rodaje, por lo que no pudo asistir al encuentro. Además estuvieron acompañados por los productores Maril Davis y Matthew B. Roberts.

“Estamos llegando al final de un viaje de una década maravillosa y me encanta que nos hayamos podido reunir aquí”, expresó Skelton. “Se siente como si hubiéramos completado el círculo -añadió el recién casado Rankin, recordando los primeros años del programa en ese mismo evento-. Ver a los fans aquí, todavía emocionados con el ciclo 11 años después, es fantástico”.

Una constante en las palabras de los tres actores fue el inquebrantable vínculo que se forjó entre el elenco durante los años de rodaje: “Creo que todos nos acercamos mucho más en los últimos dos años al filmar la séptima y octava temporadas de manera consecutiva -comentó Sam Heughan-. Realmente no me di cuenta hasta después de que terminamos de trabajar cuánto los amo y los extraño a todos”. La química entre ellos fue palpable, con bromas constantes y la capacidad de “terminar las frases del otro”.

Sin embargo, el camino no fue fácil. El equipo de Outlander es conocido en la industria por la exigencia de sus grabaciones: “Nos han lanzado a lo más profundo. Siempre fueron rodajes duros -admitió Richard-. Tuvimos condiciones difíciles, trabajamos muchas horas y fue brutal en muchos sentidos, pero creo que eso nos ha puesto en una muy buena posición y estoy muy agradecido por ello”.

Justamente abundaron las anécdotas sobre las condiciones extremas, como “hacer nuestras necesidades en medio de un bosque con garrapatas” o enfrentar tormentas de nieve, que los tres contaron con el humor que los caracteriza. “Todos nos llevamos bien, lo cual es una bendición”, añadió Rankin.

Outlander y la evolución de los personajes

La serie Outlander no sólo ha cautivado por su romance épico y los viajes en el tiempo, sino también por la profundidad de sus personajes y la forma en que abordan temas complejos.

Al hablar de Jamie, su protagonista Sam Heughan consideró que “ha navegado por traumas, paternidad, revoluciones y un sinfín de desafíos”. Destacó la resiliencia del personaje y su evolución en cuanto a la masculinidad: “Es un hombre de su tiempo, pero siempre es desafiado por Claire, que tiene un pensamiento más moderno”.

“ Lo fantástico de Jamie es que es emocionalmente inteligente y está a la altura de las circunstancias. Tiene una mente abierta, lo que lo convierte en un gran modelo a seguir”. Sam Heughan



Para Sophie, Brianna Randall Fraser es una ingeniera del siglo XVIII que desafía las normas de género de su época. Esta característica ha afectado su propia percepción de la desigualdad de género actual: “Crecí con una madre que volvió a trabajar unos tres días después de tenerme, así que siempre he sido algo moderna para mi tiempo. Brianna ya tenía ideas de avanzada sobre el lugar de la mujer en el mundo, incluso para los años ’40, influenciada por su madre, una cirujana en una época donde las mujeres no necesariamente iban a la escuela de medicina”.

Su mayor logro, según la actriz, fue llevar la ingeniería y esa mentalidad al siglo XVIII, mostrando el “efecto dominó de su mentalidad en las personas que la rodean”.

Finalmente Rankin reconoció que Roger “encontró en la música una vía de sanación y expresión”. El también toca la guitarra y canta, así que ve un paralelismo con su personaje: “La música es muy curativa, muy expresiva y muy catártica”, afirmó. Rankin también destacó la evolución de Roger, que comenzó como un “profesor un tanto soso y nerd” para transformarse casi en un guerrero a lo largo de las temporadas.

Los showrunners Davis y Roberts reconocieron el desafío que representó de equilibrar el escapismo y la fantasía de los libros de Diana Gabaldon con la seriedad de los temas subyacentes, como el trauma por una violación, el colonialismo, la autodeterminación y el feminismo.

“ “Dentro de los libros hay mucha política, mucho drama familiar. Intentamos que esos detalles sean correctos para que los espectadores sientan que están en el siglo XVIII, que están escapando por una hora y viviendo en ese período con estos personajes”. Matthew B. Roberts



La adaptación de los voluminosos libros de la saga a la pantalla ha sido una tarea monumental: “Tienen un millón de páginas, es imposible poner todo eso en la serie”, agregó Roberts. La clave ha sido identificar los “grandes momentos clave” y trabajar a su alrededor, priorizando lo que la historia necesita.

Anécdotas inolvidables

Las anécdotas del set abundaron durante el panel de la Comic Con estadounidense, desde momentos de humor como la exhibición de las “pelotas” de Stephen Bonnet que Matt Roberts tiene en su oficina, hasta el recuerdo de Sophie Skelton cuando una fan le dijo que era “la chica más afortunada del mundo” por poder llamar “daddy” (papito) tanto a Tobias Menzies (Frank Randall) como a Heughan.

La serie se acerca a su octava y última temporada, por lo que el elenco reflexionó sobre el legado de Outlander. Para Sam, el show le aportó “madurez” y la oportunidad de crecer como actor: “Ha sido un regalo increíble. Queremos dar un enorme agradecimiento a todos en Outlander, no sólo al elenco, sino también al equipo y a los creativos. Ha sido un viaje increíble”, concluyó, invitando a los fans a revivir la serie en el streaming y a esperar la llegada de la precuela Blood of my Blood, que se estrenará en agosto. “Nunca terminará. Estamos atrapados con ustedes de por vida”.

La octava temporada, según el elenco, puede describirse con palabras como “nostalgia”, “familia”, “final”, “guerra” y “devastador”, prometiendo un cierre emotivo y memorable para esta saga que ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores. Habrá que esperar hasta 2026 para despedirse de estos queridos personajes.