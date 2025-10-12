Cuándo se estrena “El Caballero de los Siete Reinos”, la precuela de “Game of Thrones”

La serie de seis episodios, protagonizada por Peter Claffe como el caballero y Dexter Sol Ansell como su pequeño guardián, es una adaptación de los “Cuentos de Dunk & Egg”, de George R.R. Martin, el creador de la exitosa saga.

“El caballero de los Siete Reinos”, la precuela de la popular serie “Game of Thrones”, se estrenará el 18 de enero de 2026, anunció este jueves la plataforma de streaming HBO, que presentó el tráiler de la nueva serie en la Comic Con de Nueva York.

La serie de seis episodios, protagonizada por Peter Claffe como el caballero y Dexter Sol Ansell como su pequeño guardián, es una adaptación de los “Cuentos de Dunk & Egg”, de George R.R. Martin, y está ambientada un siglo antes de los acontecimientos de “Game of Thrones”.

Martin era uno de los platos fuertes este jueves en la Comic Con, en un panel compartido con la directora Ira Parker y los actores de la serie en el que revelaron detalles sobre esta historia que transcurre en el mundo de Westeros y que se centra en el caballero Ser Duncan el Alto.

El autor reveló que su inspiración para la serie partió de un comentario de un crítico que se quejó de que “nadie escribe sobre la gente común”, en alusión a todos los reyes y nobles que cuajan la saga, y dijo sentirse identificado precisamente con ese “pueblo llano”.

“Soy de Bayonne, Nueva Jersey. Mi padre era estibador, trabajaba en los muelles, y mi madre trabajaba para Maidenform (marca de lencería)”, afirmó, recordando que creció en un proyecto de vivienda pública y fue a la escuela pública, según ‘The Hollywood Reporter’.

Dos héroes improbables: Ser Duncan el Alto y Huevo

La descripción de la serie, divulgada por HBO, señala que “dos héroes improbables deambulan por Weesteros: un caballero joven e inocente pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Huevo”.

“Ambientada en una época en que la línea de los Targaryen aún tiene el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón no pasó todavía de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos”, concluye.