Llega a Buenos Aires la segunda edición de TENT Creator Summit, el único evento de la industria de creadores de contenido
Este jueves 13 de noviembre llega la segunda edición de TENT Creator Summit, la única conferencia dedicada a la industria de la creación de contenido, sus profesionales y plataformas: más de 3000 creadores de contenido llegarán al Centro Costa Salguero para participar de workshops y paneles a cargo de más de 100 speakers nacionales e internacionales en 4 escenarios diferentes.
La industria de la la creación de contenidos en redes sociales está en pleno crecimiento: informes de la WPP indican que los ingresos publicitarios que reciben los creadores por sus historias, reels y vivos en plataformas y redes sociales ya estarían superando a lo registrado por los medios tradicionales. Sus ganancias además obtendrán un crecimiento interanual del 20% con un monto superior a los USD 185 mil millones.
En Argentina, particularmente, las personas pasan más de 3 horas diarias en redes sociales, según un relevamiento Statista, muy por encima del promedio global que es de 2 horas y 20 minutos aproximadamente.
Qué esperar del TENT Creator Summit
La edición 2025 ofrecerá mayores experiencias y se espera la presencia de más de 3000 creadores de contenido serán parte en Centro Costa Salguero quienes participarán de workshops, presentaciones, paneles y talleres a cargo de más de 100 speakers nacionales e internacionales en 4 escenarios diferentes, creando así un evento único de aprendizaje, networking y colaboración entre los actores clave de este ecosistema.
Ejecutivos internacionales y figuras destacadas de las plataformas líderes como YouTube, Meta, TikTok, Spotify y Twitch serán parte de TENT Creator Summit así como los canales de streaming que marcan tendencia y son un boom de audiencia como Olga, Luzu y Blender.
Quiénes estarán en el evento
Las plataformas globales como YouTube, Meta y TikTok, Spotify y Twitch estarán presentes compartiendo sus conocimiento en paneles y charlas junto a referentes locales de la industria como los canales de streaming Luzu, Olga, Blender y El Reino Infantil.
Entre los speakers estarán presentes youtubers como Mati Spano y Angie Velasco y figuras Grego Rosello, Nati Jota, Marti Benza y Luli González. También habrá un panel de Beauty con referentes como Dadatina y Simón Scarano y uno de Gastronomía con creadores como Locos x El Asado, Ailu Tokman, Las Recetas de Simón y La Chica del Brunch. Kuky Pumar, creador de “El Reino Infantil” y “La Granja de Zenón”, al canal más grande del mundo de YouTube en español dará tips a los nuevos creadores.
Otras grandes figuras confirmadas son Kevsho, Sam y Hernán de Yerba Cósmico y Pau Bolzán.
Los más de 35 paneles, talleres y workshops tratarán temáticas como:
- El boom del UGC y cómo potenciar el trabajo entre marcas y creadores
- Monetización de contenidos
- Inteligencia artificial y oportunidades para la creator economy
- Cómo transformar seguidores en una comunidad
- La salud mental de los creadores y su exposición constante
- Las marcas y la transformación del marketing en la era de la economía de los creadores y mucho más.
Mercado Libre, main sponsor del evento, también será parte y presentará su programa de Afiliados y Creadores de Contenido que está iniciando por primera vez en Argentina. La plataforma de e-commerce más grande de América Latina contará cómo sumarse y sacar el máximo rendimiento de esta nueva solución.
Además, se presentará el caso Feastables y el ex Head of International Marketing expondrá cómo hizo MrBeast para escalar su marca de chocolate al mundo entero. Por su parte, YouTube celebrará sus 20 años de historia y repasará sus hitos y aprendizajes en una charla con sus ejecutivos y creadores.
“Esta segunda edición de TENT Creator Summit busca seguir tendiendo puentes entre la industria de los creadores de contenido. Es un lugar donde plataformas, marcas, agencias y creadores pueden conectar y aprender para seguir creciendo”, explica Sol Santoro, co-founder del evento.
“No existe un evento como TENT en América Latina donde se hable del negocio de la creación de contenido desde las diferentes miradas de la industria y donde los protagonistas estén todos juntos. Desde Meta, YouTube y TikTok, hasta Olga, Luzu y Blender. Todos siendo parte de la misma industria y compartiendo experiencias”, afirma Alan Kronik, co-founder de Tent.
Día: 13 de noviembre
Hora: 9 a 19
Lugar: Costa Salguero, Pabellón 5, Av Costanera R. Obligado y J. Salguero
Tickets: Ticketek
Producido por Happy Together Studio