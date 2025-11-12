Llega a Buenos Aires la segunda edición de TENT Creator Summit, el único evento de la industria de creadores de contenido

Ejecutivos internacionales y figuras destacadas de las plataformas líderes como YouTube, Meta, TikTok, Spotify y Twitch serán parte, así como los canales de streaming Olga, Luzu y Blender.

TENT Creator Summit Foto: Prensa TENT

Este jueves 13 de noviembre llega la segunda edición de TENT Creator Summit, la única conferencia dedicada a la industria de la creación de contenido, sus profesionales y plataformas: más de 3000 creadores de contenido llegarán al Centro Costa Salguero para participar de workshops y paneles a cargo de más de 100 speakers nacionales e internacionales en 4 escenarios diferentes.

La industria de la la creación de contenidos en redes sociales está en pleno crecimiento: informes de la WPP indican que los ingresos publicitarios que reciben los creadores por sus historias, reels y vivos en plataformas y redes sociales ya estarían superando a lo registrado por los medios tradicionales. Sus ganancias además obtendrán un crecimiento interanual del 20% con un monto superior a los USD 185 mil millones.

En Argentina, particularmente, las personas pasan más de 3 horas diarias en redes sociales, según un relevamiento Statista, muy por encima del promedio global que es de 2 horas y 20 minutos aproximadamente.

TENT Creator Summit Foto: Prensa TENT

Qué esperar del TENT Creator Summit

La edición 2025 ofrecerá mayores experiencias y se espera la presencia de más de 3000 creadores de contenido serán parte en Centro Costa Salguero quienes participarán de workshops, presentaciones, paneles y talleres a cargo de más de 100 speakers nacionales e internacionales en 4 escenarios diferentes, creando así un evento único de aprendizaje, networking y colaboración entre los actores clave de este ecosistema.

Ejecutivos internacionales y figuras destacadas de las plataformas líderes como YouTube, Meta, TikTok, Spotify y Twitch serán parte de TENT Creator Summit así como los canales de streaming que marcan tendencia y son un boom de audiencia como Olga, Luzu y Blender.

Quiénes estarán en el evento

Las plataformas globales como YouTube, Meta y TikTok, Spotify y Twitch estarán presentes compartiendo sus conocimiento en paneles y charlas junto a referentes locales de la industria como los canales de streaming Luzu, Olga, Blender y El Reino Infantil.

Entre los speakers estarán presentes youtubers como Mati Spano y Angie Velasco y figuras Grego Rosello, Nati Jota, Marti Benza y Luli González. También habrá un panel de Beauty con referentes como Dadatina y Simón Scarano y uno de Gastronomía con creadores como Locos x El Asado, Ailu Tokman, Las Recetas de Simón y La Chica del Brunch. Kuky Pumar, creador de “El Reino Infantil” y “La Granja de Zenón”, al canal más grande del mundo de YouTube en español dará tips a los nuevos creadores.

Otras grandes figuras confirmadas son Kevsho, Sam y Hernán de Yerba Cósmico y Pau Bolzán.

Lineup TENT Creator Summit - Escenario NaranjaX Foto: Prensa TENT

Lineup TENT Creator Summit - Escenario Dove Foto: Prensa TENT

Lineup TENT Creator Summit - Escenario Mercado Libre Foto: Prensa TENT

Lineup TENT Creator Summit - Escenario Galaxy AI Foto: Prensa TENT

Los más de 35 paneles, talleres y workshops tratarán temáticas como:

El boom del UGC y cómo potenciar el trabajo entre marcas y creadores

Monetización de contenidos

Inteligencia artificial y oportunidades para la creator economy

Cómo transformar seguidores en una comunidad

La salud mental de los creadores y su exposición constante

Las marcas y la transformación del marketing en la era de la economía de los creadores y mucho más.

Mercado Libre, main sponsor del evento, también será parte y presentará su programa de Afiliados y Creadores de Contenido que está iniciando por primera vez en Argentina. La plataforma de e-commerce más grande de América Latina contará cómo sumarse y sacar el máximo rendimiento de esta nueva solución.

Además, se presentará el caso Feastables y el ex Head of International Marketing expondrá cómo hizo MrBeast para escalar su marca de chocolate al mundo entero. Por su parte, YouTube celebrará sus 20 años de historia y repasará sus hitos y aprendizajes en una charla con sus ejecutivos y creadores.

“Esta segunda edición de TENT Creator Summit busca seguir tendiendo puentes entre la industria de los creadores de contenido. Es un lugar donde plataformas, marcas, agencias y creadores pueden conectar y aprender para seguir creciendo”, explica Sol Santoro, co-founder del evento.

“No existe un evento como TENT en América Latina donde se hable del negocio de la creación de contenido desde las diferentes miradas de la industria y donde los protagonistas estén todos juntos. Desde Meta, YouTube y TikTok, hasta Olga, Luzu y Blender. Todos siendo parte de la misma industria y compartiendo experiencias”, afirma Alan Kronik, co-founder de Tent.

Día: 13 de noviembre

Hora: 9 a 19

Lugar: Costa Salguero, Pabellón 5, Av Costanera R. Obligado y J. Salguero

Tickets: Ticketek

Producido por Happy Together Studio