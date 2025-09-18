Llega el “Batman Day” a Buenos Aires con entrada libre y gratuita: lugar, fecha y horario del festival homenaje al histórico superhéroe

La evento ofrecerá diferentes actividades, cosplay, gastronomía y música en vivo dentro de un mismo espacio. La entrada será libre y gratuita. Además, habrá importantes premios para quienes lleguen temprano. Conocélos.

El 21 de septiembre se celebra el "Batman Day" en Argentina. Foto: Unsplash.

Además del Día de la Primavera y Día del Estudiante, este 21 de septiembre también se celebra el “Batman Day” en Villa Crespo (Buenos Aires), un evento homenaje al icónico superhéroe de ‘DC Comics’.

El festival anual, organizado por ‘Mercat Villa Crespo‘, ofrecerá diferentes actividades, cosplay, gastronomía y música en vivo dentro de un mismo espacio. La entrada será libre y gratuita.

Batman, superhéroe de DC Comics. Foto: Unsplash.

La consigna “Batman Day” es sencilla: tenés que llegar disfrazado de Batman o de tu personaje favorito del universo DC.

Los primeros 50 participantes van a recibir un plato de comida gratis cortesía de los locales gastronómicos de Mercat. Mientras que los siguientes 50 lookeados de Batman van a poder acceder a promociones especiales con 2×1 en platos seleccionados.

El “Batman Day” se celebra desde hace 10 años y, aunque la festividad no está reconocida oficialmente, se convirtió en toda una tradición a lo largo y ancho del planeta para que sus fans puedan disfrutarlo.

Las primeras 50 personas que asistan al "Batman Day" vestidos del superhéroe tendrán comida gratis. Foto: Unsplash.

Es importante recordar que el superhéroe, pese a no tener superpoderes sobrenaturales, es uno de los más destacados, ya que complementa su enorme riqueza material con una agudeza menta inigualable.

Las actividades que habrá durante el “Batman Day”

Concurso de cosplayers con premios para los mejores disfraces.

Espacios de maquillaje y foto cabina para retratar la jornada.

Merchandising exclusivo para coleccionistas y fanáticos.

Música en vivo con clásicos de los años 60, un guiño a la serie televisiva de Batman.

Trivias temáticas para poner a prueba tu conocimiento sobre el universo DC.

Datos importantes sobre el “Batman Day”