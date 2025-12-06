¿Cada cuánto hay que cambiar el árbol de Navidad?: estas son las cosas que tenés que saber para renovar las energías navideñas

Para muchos, el arbolito de Navidad debe comprarse una vez en la vida, para otros, hay un cierto tiempo en el que hay que renovarlo. Los detalles, en la nota.

Árbol de Navidad. Foto: Pixabay.

Diciembre ya comenzó y el armado del arbolito de Navidad está a la vuelta de la esquina. Muchos se preparan para sacar las cajas y reencontrarse con su vieja decoración para volver a colocarla este año. Pero una duda común aparece cada año: ¿el arbolito que guardamos sigue en buen estado o ya es hora de renovarlo?.

Aunque muchas personas tienen el mismo arbolito desde hace muchísimos años, lo cierto es que los especialistas en decoración aseguran que el tiempo ideal para reemplazarlo es más corto de lo que muchos imaginan.

Árbol de Navidad. Foto: Freepik.

De hecho, parece ser que el árbol debe renovarse cada 5 a 7 años, ya que con el uso y el paso del tiempo, el material se desgasta, pierde firmeza, cambia de color y se vuelve menos estable, lo que afecta tanto su apariencia como su seguridad.

El deterioro suele hacerse evidente en ramas dobladas, desprendidas o con poca resistencia, además de una pérdida general de densidad que hace que el arbolito se vea más pobre. Incluso, si no se encuentra en tan buen estado, una vez armado puede generar accidentes domésticos.

Cuándo cambiar el árbol de Navidad.

Cómo saber si tu arbolito ya cumplió su ciclo

Antes de armarlo, los decoradores recomiendan revisarlo en detalle. Si detectás varios de estos signos, es momento de pensar en reemplazarlo:

Ramas flojas, torcidas o que ya no mantienen su forma.

Color apagado, plástico quebradizo o partes blanqueadas por el sol o la humedad.

Base inestable, que puede poner en riesgo la decoración.

Pérdida de densidad, especialmente en las puntas, lo que hace que los adornos no se luzcan.

Invertir en un arbolito nuevo de buena calidad no solo mejora la estética del hogar, sino que también garantiza estabilidad y seguridad durante toda la temporada navideña. Además, un diseño más resistente permite reutilizarlo por varios años sin que pierda forma.

árbol de navidad minimalista Foto: Pinterest

La nueva tendencia para el arbolito de Navidad

Esta Navidad marcará el fin de las decoraciones tradicionales y, en cambio, propone una estética completamente renovada para el árbol a partir del próximo 8 de diciembre. La consigna es clara: materiales nobles, adornos livianos y una elegancia discreta que transforma el ambiente sin saturarlo. Una alternativa ideal para quienes prefieren una celebración más serena y estilizada.

Las bolas rojas brillantes, los verdes intensos y las figuras llamativas ceden protagonismo y en su lugar surge el concepto del “árbol liviano”, un concepto que apuesta por materiales naturales, ornamentos pequeños y un marcado espíritu minimalista.

Esta tendencia se destaca por su equilibrio visual y su estética atemporal, capaz de integrarse a cualquier tipo de hogar. La idea es construir un árbol elegante sin recurrir a colores fuertes ni adornos excesivos, priorizando piezas que puedan reutilizarse año tras año.