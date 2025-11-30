No es el 8 de diciembre: ¿por qué hay que armar el árbol de Navidad este domingo 30 de noviembre?

El armado del arbolito que representa la esperanza, la vida y la luz, simboliza el arranque de la preparación navideña dentro de la tradición católica. ¿Por qué algunos lo arman con antelación?

¿Cuándo hay que colocar el árbol de Navidad? Foto: Freepik.

La Navidad se trata de una celebración cargada de tradición y simbolismos, y armar el árbol navideño justamente es uno de los hechos que más guardan estas costumbres. Por eso, a raíz de la tradición del Adviento, el 30 de noviembre es la fecha ideal para armarlo, comenzando así con una de las épocas más esperadas del año.

Si bien en la práctica muchos lo arman el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, la tradición cristiana señala al 30 de noviembre como la fecha correcta, momento en que comienza el tiempo de Adviento.

El armado del árbol de Navidad, una acción cargada de simbolismos. Foto: GROK

¿Qué es el Adviento, cuando se debe armar el árbol de Navidad?

Este día es el inicio de un período profundamente significativo para el mundo cristiano. El Adviento es una etapa de preparación espiritual, de reflexión y esperanza que antecede a la Navidad.

Su duración es de cuatro semanas y muchas costumbres religiosas recomiendan colocar el árbol en la víspera del inicio del Adviento, es decir, el 30 de noviembre, justo cuatro domingos antes de la Navidad.

¿Qué simboliza el árbol de Navidad?

La Navidad es una época en donde invita a los creyentes a preparar su corazón para el nacimiento de Jesús. Por ello, el árbol cobra un significado especial, al ser un adorno festivo, como un símbolo cargado de esperanza.

Por ejemplo, el verde de las hojas del árbol navideño representa la vida que permanece y la esperanza, mientras que las luces evocan la llegada de Cristo como luz del mundo y las decoraciones que se hacen en torno de él simbolizan las virtudes que se buscan cultivar durante este tiempo de introspección.

Asimismo, colocar el árbol navideño el 30 de noviembre permite vivir un proceso de Navidad más pausado, sin la urgencia que suele imponer diciembre, por ser el último mes del año. La idea de que Navidad no es solo un día (o una noche) también cobra relevancia con este gesto.

Con el paso del tiempo, las tradiciones fueron mezclándose. En muchos países latinoamericanos -incluida la Argentina- la costumbre más extendida es armar el árbol el 8 de diciembre, fecha que coincide con un feriado nacional, lo que facilita que las familias se reúnan.

Los adornos navideños del árbol tienen un gran significado. Foto: Unsplash

Empero, en muchos hogares católicos se sigue conservando la costumbre del Adviento, por lo que ya comienzan a armar el árbol este mismo domingo, como un símbolo del camino hacia la Navidad.

Más allá de la fecha que se elija, la tradición de la Navidad sigue siendo ese momento de introspección, de conexión con la espiritualidad, de reunión familiar y de compartir, gestos que hacen a una familia más unida, en pos de disfrutar del amor y las tradiciones, como pocas otras fechas en el año lo ofrecen.