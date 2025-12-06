Pampita lució la prenda que será tendencia este verano 2026: cuánto sale y dónde se consigue

Con este look no solo se destacó en el evento, sino que también arrasó en redes sociales, confirmando que su elección será uno de los grandes anticipos de la temporada. Dónde conseguir la prenda de Pampíta y cuánto cuesta.

Pampita luciendo una túnica de estilo maxi. Foto: Instagram @pampitaoficial

Pampita volvió a captar todas las miradas y esta vez lo hizo con una prenda que ya empieza a perfilarse como el must del verano 2026. Durante la semifinal del Abierto de Polo, la modelo apareció con una túnica de estilo maxi que combinaba frescura, movimiento y un toque sofisticado que la convirtió inmediatamente en el centro de atención.

Con este look, no solo marcó presencia en el evento, sino que también disparó tendencias en redes sociales, donde los usuarios destacaron la elección como uno de los grandes adelantos de la temporada.

Pampita impone tendencia: la prenda que será furor en el verano

La pieza, firmada por FARM Rio, retoma la esencia clásica de la túnica, pero la actualiza con un corte más moderno y estilizado. Presenta mangas amplias, un fit relajado y una caída fluida que acompaña cada paso, elementos que potencian su carácter versátil.

El estampado, llamado “Mar de Ondas”, es uno de los grandes protagonistas: inspirado en el océano, fusiona colores vibrantes y formas orgánicas que evocan la energía tropical que identifica a la marca. Es una prenda pensada para quienes buscan un look fresco pero con presencia, ideal tanto para la playa como para eventos diurnos.

El movimiento en la industria de la moda ya venía marcando esta dirección. Las túnicas, en sus distintas versiones, empezaron a aparecer en colecciones internacionales y editoriales de estilo, consolidándose como una respuesta natural a la búsqueda de prendas cómodas, livianas y fáciles de combinar.

Una prenda funcional para distintos momentos del día

Además de su impacto visual, la túnica destaca por su funcionalidad. Es una prenda que puede adaptarse a distintos momentos del día, desde un paseo frente al mar hasta una salida casual.

Su diseño permite jugar con accesorios, sandalias, sombreros o bolsos playeros, lo que la vuelve un comodín para lograr un outfit completo sin esfuerzo.

Con este estilismo, Pampita no solo reafirmó su lugar como referente de la moda local, sino que anticipó lo que veremos en playas, redes y vidrieras durante el verano 2026: túnicas largas, estampados inspirados en la naturaleza y una estética que combina libertad de movimiento con un toque sofisticado.

Cuánto cuesta la prenda de Farm Rio

El vestido Midi Estampado Mar de Ondas tiene un valor de $350.000 y se posiciona como una de las piezas más buscadas de la temporada, gracias a su diseño versátil y su impronta veraniega que ya marca tendencia.

La túnica de Farm Rio que lució Pampita. Foto: Farm Rio.

Farm Rio desembarcó en Argentina: cuáles son los precios y dónde encontrarla

Farm Rio, la reconocida marca de indumentaria brasileña, llegó a la Argentina y abrió su primer local en Alcorta Shopping, marcando un hito en la moda local.

El local ofrece 200 prendas de la colección verano 2026 y entre ellas se encuentran vestidos, remeras, blusas y conjuntos con los estampados de la marca.

“Esta apertura es solo el comienzo de un recorrido que proyectamos crecer sostenidamente en los próximos años”, expresó Mariano Lobera, director regional de Farm Rio y referente del Grupo Markova.

FARM Rio, nuevo local. Foto: Grupo Markova.

Este arribo de la marca se da en medio de una ola de aperturas de marcas internacionales en el país. Farm Rio nació en Río de Janeiro en 1997 y en la actualidad cuenta con más de 130 locales en Brasil, 2.000 empleados y presencia en más de 2.000 tiendas alrededor del mundo.

Productos y precios de Farm Rio

Respecto a los precios de Farm Rio, los pantalones oscilan entre $175.000 y $395.000, mientras que las remeras van desde $95.000 a $260.000. Las prendas de verano, como los vestidos cortos, tienen un valor aproximado de $250.000 y los jeans salen entre $230.000 y $340.000.

Por otro lado, la marca brasileña ofrece camisas desde $95.000 y shorts desde $135.000. Farm Rio ofrece la posibilidad de pagar en 3 y 6 cuotas sin interés, facilitando la compra de sus productos textiles.

FARM Rio, nuevo local. Foto: Grupo Markova.

El plan de negocios proyecta la apertura de entre 8 y 10 locales distribuidos en Argentina y Uruguay durante los próximos cinco años, con la meta de desembarcar en los principales shopping del país. Si bien Córdoba y Rosario forman parte de la hoja de ruta, no serán las primeras ciudades en incorporarse. Paralelamente, Farm Rio también llegará a tiendas multimarca y al canal mayorista, lo que permitirá ampliar su presencia en el mercado argentino.

“Desde Grupo Markova creemos en el potencial del mercado argentino y en seguir impulsando propuestas que inspiren, conectan y eleven la experiencia de compra. Esta apertura es solo el comienzo de un recorrido que proyectamos crecer sostenidamente en los próximos años”, expresó Lobera.

FARM Rio, nuevo local. Foto: Grupo Markova.

Farm Rio se suma a los desembarcos más recientes, junto con Decathlon, The Kooples y Victoria’s Secret. Además, en los próximos meses se espera también la llegada de las marcas francesas Maje y Sandro.