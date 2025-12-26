Pampita y Martín Pepa, en una guardia en Punta del Este tras los festejos de Navidad: ¿qué pasó?

La modelo y su pareja tuvieron que acercarse a un sanatorio de Uruguay tras celebrar la Navidad. Conocé todos los detalles en la nota.

Pampita y Martín Pepa. Foto: Instagram.

Pampita generó preocupación por las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, en las que se la veía junto a su pareja, Martín Pepa, en una guardia médica de Punta del Este tras los festejos de Navidad.

El video, difundido por la cuenta Farándula Show, muesta a la modelo en la sala de espera del Sanatorio Cantegril con su pareja.

Pampita y Martín Pepa en una guardia en Punta del Este. Video: NA.

Tras una serie de rumores, la propia Pampita confirmó la situación: “Vine a acompañar una amiga, no tengo nada que ver, no fue grave, ni nada”.

“Disculpen, pero estamos hace muchas horas acá, no fue nada, tranquilos”, aseguró.

Pampita. Foto: Instagram.

Según trascendió, el motivo de la visita de la conductora a la guardia fue para acompañar a Felipe, el hijo de 17 años de Estefanía Novillo, reconocida estilista y maquilladora que trabaja hace años y mantiene una amistad con la modelo.

Pampita se encuentra en Uruguay para disfrutar del inicio de la temporada de verano, donde suele ser la figura central de los eventos más exclusivos.