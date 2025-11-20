El nuevo corte de pelo de Pampita que sorprendió a todos: una tendencia que pisará fuerte este verano 2026

Pampita. Foto: Instagram @pampitaoficial

Pampita volvió a ser protagonista con su reciente cambio de look. La modelo, que hasta ahora lucía el pelo largo, decidió sumarse a la tendencia del bob y se animó a un carré corto y recto. Con este nuevo estilo, se robó todas las miradas en la gala de Barón B a beneficio de Fundación Huésped, realizada en el Hipódromo de Palermo.

Sin dudas, el nuevo corte de Pampita se robó todas las miradas en la alfombra roja, donde posó para las fotos. En las imágenes se la ve con el cabello suelto, prolijo y súper brillante.

El nuevo look de Pampita. Foto: Instagram @zacariasguedes / @giacobbeofficial

El responsable del cambio de look fue el estilista Zacarías Guedes, habitual encargado de peinar a Pampita. En sus redes sociales, compartió una imagen del mismo corte carré que luego la modelo lució en el evento.

El long bob será uno de los cortes protagonistas de la temporada. Mientras que el bob clásico se lleva por encima de los hombros, cuando el largo llega justo a apoyarse sobre ellos hablamos de un long bob. ¿La gran ventaja? Mantiene el estilo chic y fresco del bob, pero con un plus: requiere menos mantenimiento y permite más versatilidad para peinarlo día a día.

El nuevo corte de pelo de Pampita. Video Instagram @zacariasguedes

En cuanto al color de pelo, Pampita se mantuvo en la gama del castaño/marrón, otra tendencia que pisa fuerte esta temporada, donde se apuesta por colores más naturales y acabados que aportan frescura y luminosidad sin esfuerzo.

No solo el corte: el look de Pampita también deslumbró

Pero eso no fue todo: Pampita también deslumbró con un vestido plateado de Marcelo Giacobbe, al cuerpo y totalmente bordado en brillos. La prenda, de escote profundo, sumaba una espalda al descubierto, tiras finas y un impecable acabado metalizado.

El nuevo look de Pampita. Foto: Instagram @zacariasguedes / @giacobbeofficial

¿Por qué el corte bob es tendencia?

El corte bob sigue siendo uno de los estilos más buscados y versátiles, y vuelve a posicionarse como tendencia absoluta esta temporada. Su éxito se debe a que favorece a todos los tipos de rostro, es fácil de mantener y aporta un aire moderno al instante.

Cada vez son más las celebridades que se suman a la moda del bob. Estrellas como Lucy Hale, Emma Roberts, Jennifer Lawrence y Kourtney Kardashian ya lucen distintas versiones del corte, desde el clásico hasta el long bob con puntas desmechadas.

El nuevo look de Pampita. Foto: Instagram @pampitaoficial

En Argentina, figuras como Pampita y Natalia Oreiro también se animaron al cambio, demostrando que este corte no solo es elegante y moderno, sino que además funciona para todo tipo de rostro y estilo personal.