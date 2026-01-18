Pampita. Foto: Instagram/pampitaoficial

Este sábado Pampita cumplió 48 años y decidió hacer un gran festejo en un lujoso hotel ubicado en Costa Mujeres, al norte de Cancún. Entre los invitados se encontraban sus amigos y familiares más allegados.

“Yo nací con el alma encendida”, escribió la top model junto a un video de Instagram donde destacó los mejores momentos del cumpleaños. Este año, Pampita hizo la celebración al aire libre y colocó una súper mesa decorada con copas de cristal, vajilla del mismo tono y velas. Además, había almohadones blancos para que sus invitados se sienten alrededor de la mesa y disfruten de la playa.

https://multimedia.canal26.com/media/video/2026/01/18/673963.mp4

También había carpas rústicas con luces y sillones de playa para todos los familiares y amigos. Las luces cálidas colgantes tampoco faltaron en la decoración. Entre los invitados más especiales se encontraban sus hijos y su actual novio, Martín Pepa.

Cumpleaños de Pampita. Foto: Instagram/pampitaoficial

Escándalo con Pampita en Punta del Este: un famoso la habría increpado

Como todos los años, Pampita eligió Punta del Este para pasar sus vacaciones con sus hijos y su novio, Martín Pepa, ya que allí logra combinar descanso familiar con trabajo. Sin embargo, una situación inesperada alteró la calma de la exclusiva zona de José Ignacio y terminó generando un nuevo escándalo que tuvo a la modelo como protagonista.

Según Pepe Ochoa en LAM, Pampita se encontraba celebrando con petardos, una práctica que en Uruguay está prohibida por la Ley 20.246, que restringe el uso de pirotecnia sonora por encima de los 110 decibeles. “Ella estaba con los petardos que no paraban, técnicamente no se podía”, explicó.

La situación habría generado un fuerte malestar en una vivienda cercana, donde se encontraba vacacionando Sergio “Kun” Agüero junto a su pareja y un grupo de invitados.

Pampita. Foto: Instagram.

De acuerdo al relato, el ruido constante enfureció a quienes estaban en la casa del exfutbolista, especialmente por el impacto que la pirotecnia puede tener en los animales y en las personas sensibles a los estruendos. “La novia del Kun y una amiga le empezaron a quemar el bocho para que le diga algo a Pampita”, contó el panelista.

Finalmente, Agüero habría ido personalmente a pedirle a la modelo que cesaran con los petardos. Sin embargo, Pampita no habría hecho caso al reclamo y continuó con la celebración junto a sus hijos.

Como gesto posterior para limar asperezas, Martín Pepa se habría presentado en la casa del Kun con un pan dulce y una botella de champagne a modo de disculpas.