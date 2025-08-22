Pampita contó su secreto mejor guardado: el tratamiento que se hace una vez por año

La conductora de “Los 8 Escalones” expresó sin temores cuál es el tip infalible para lucir bella con una sonrisa impecable.

Pampita. Foto: Instagram/pampitaoficial

Carolina “Pampita” Ardohaín es una de las mujeres más bellas del país y cuida mucho su estética. Es dueña de una impecable sonrisa que sabe llevar a todos lados con mucho orgullo y, según ella misma, tener dientes sanos es una de las claves más importantes para estar siempre linda.

Durante su conducción en “Los 8 Escalones”, la modelo reveló que hay un tratamiento que le encanta realizarse y que lo hace bastante seguido ya que lo tiene muy al alcance: el blanqueamiento dental.

Pampita cuida mucho su sonrisa

Una de las preguntas del programa hacía referencia al blanqueamiento dental, un tratamiento que ella se hace habitualmente con su hermano Guillermo, que trabaja como odontólogo. “Según el informe global realizado por Sunstar en el año 2021, ¿qué porcentaje de argentinos elegiría como tratamiento dental un blanqueamiento de dientes?”, preguntó la modelo.

“Yo me hago siempre, les quiero decir, me encanta”, reveló la modelo, que se caracteriza por mostrar siempre su sonrisa, inclusive en momentos en los que no la está pasando bien.

“Estos números se desprenden de las respuestas proporcionadas por los mil argentinos que encuestaron acerca de sus hábitos dentales. Se les preguntó ‘si pudieras tener un nuevo tratamiento dental para mejorar tu sonrisa, ¿cuál sería?’. Y la gente que contestaba ‘el blanqueamiento’ fue la ganadora. Pero había muchas otras preguntas, digo para compensar, porque si no, los confundo con esto”, explicó Pampita.

Pampita.

“Cosas que respondían: ‘también quiero enderezar los dientes’, o ‘quiero un implante dental’, o ‘quiero carillas dentales’. Otros querían un ‘empaste blanco’, otros ‘reparar sus dientes’, y otros decían ‘nada, estoy contento con mis dientes’. Había muchas respuestas. Pero había un porcentaje que era mayor, el del blanqueamiento, que ganó”, agregó.

Después quiso saber si alguno de los participantes se lo había hecho alguna vez y les recomendó que visitaran a su hermano: “¿Alguien se hizo blanqueamiento acá alguna vez? Tan seguido no hace bien. Pero yo soy una fanática, es una vez al año, porque a mí me gustan así, radiantes. Tengo uno bueno para recomendarte, que es mi hermano y no duele nada”.

Pampita volvió con Martín Pepa

Carolina “Pampita” Ardohaín sorprendió durante el pasado fin de semana al realizar un vuelo relámpago a Nueva York para reconciliarse con Martín Pepa.

Pampita y Martín Pepa. Foto: Instagram.

Al regresar, habló con Puro Show y dio detalles de su situación sentimental: “Nos habíamos extrañado mucho. Se dicen muchas cosas que son mentira y lastiman a familiares, se ensucia todo cuando dicen mentiras”.

“La vida cambia de un minuto para el otro, no estábamos hablando, tratamos de hacer esa distancia, pero nos dimos cuenta que nos extrañábamos mucho”, reveló la modelo, que decidió hacer todo en secreto: “No le dije a nadie, mis amigas se enteraron igual que ustedes. Me retaron, me dijeron que mande mensaje en el chat así no se enteran por la tele”.