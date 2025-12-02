El lujo accesible francés se expande en Buenos Aires: dos reconocidas marcas de ropa se suman a uno de los shoppings más importantes

Las prestigiosas firmas llegan a la capital argentina, reforzando la creciente presencia de moda premium internacional en el país. ¿Dónde encontrarlas?

Shopping Alcorta. Foto: Google Maps.

Dos marcas icónicas del “lujo accesible” francés desembarcan en uno de los shoppings más reconocidos de Buenos Aires. Se trata de Sandro París y Maje, ambas pertenecientes al prestigioso grupo SMCP, las cuales confirmaron su llegada al Alcorta Shopping, lo que intenta consolidar una tendencia de expansión de firmas internacionales en moda premium en la Argentina.

Para el caso de Sandro París, su apertura incluirá un local de 160 metros cuadrados aproximadamente, que estará íntegramente diseñado por su equipo de arquitectura en Francia junto a Leuru Group.

Se mantendrá la estética típica de la marca, y combinará pisos de travertino natural, junto con detalles en bronce, madera de roble y una paleta de colores claros, los cuales refuerzan su identidad minimalista y elegante.

Sandro llega a Argentina. Foto: Sandro

Por parte de Maje, llegarán sus colecciones reconocibles por su sello parisino, con prendas que destacan la elegancia natural, un estilo casual, pero al mismo tiempo sofisticado. La idea de su propuesta es diferenciarse dentro del segmento premium local, y ofrecer diseños versátiles que combinen elegancia femenina y modernidad.

El nuevo polo comercial de Recoleta: OH! Buenos Aires

El arribo de estas marcas no será el único, dado que el crecimiento del retail en Ciudad de Buenos Aires no se limita solo a Alcorta. Es que el nuevo shopping OH! Buenos Aires, que está ubicado en el histórico predio del ex Buenos Aires Design (avenida Pueyrredón y Azcuénaga, en el mencionado barrio de Recoleta), avanza con obras y ya tiene varias marcas confirmadas para su apertura.

Este proyecto apuesta por un modelo innovador en cuanto a eficiencia energética, contará con cuatro patios centrales de 100 m² los cuales permitirán luz natural permanentemente y ventilación cruzada

Esto reducirá de manera notable la necesidad del uso del aire acondicionado y solo se estarán utilizando estufas y ventiladores cuando sea necesario. Por supuesto, esto reducirá de forma notable los costos también. Contará, al mismo tiempo, con un estacionamiento subterráneo para 500 autos.

El shopping OH! Buenos Aires de Recoleta. Foto: X/@clarincom

Habrá marcas nacionales tales como La Martina y Kosiuko, junto con internacionales tales como Stella MacCartney, Golden Goose, Hunter, Juicy Couture y Vilebrequin.

Por su parte, la terraza gastronómica, que tendrá 160 metros de largo, reunirá a más de 30 propuestas gastronómicas, entre ellas Le Pain Quotidien, Starbucks, Lucciano’s, Möoi y La Panera Rosa.

Así, Ciudad de Buenos Aires refuerza su papel como destino atractivo para marcas globales y continúa consolidando un circuito de compras de nivel internacional.