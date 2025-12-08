Navidad 2025: tips para armar el arbolito y activar el espíritu festivo en el hogar

Antes de comenzar a armar la decoración navideña, es necesario saber algunos detalles para que las energías se muevan con naturalidad. Planificar sin ansiedad es la clave para unas fiestas de fin de año llenas de paz.

Nueva tendencia del árbol de Navidad Foto: GROK

Planear una decoración navideña anticipada es la clave para atraer la paz y la armonía al hogar.

Para quienes son amantes de esta época del año, decorar la casa multiplica la nostalgia feliz e incluso impulsa la sensación de comunidad en el hogar, nos recuerda a la infancia, a la sorpresa, los brillos y los rituales. Es que las fiestas de fin de año son sinónimo de reencuentro, renovación y, sobre todo, de preparación para la próxima etapa que empezará a partir del 1 de enero.

Cómo decorar el árbol de navidad para desbloquear las buenas energías.

La clave de la magia navideña, no está solamente en las luces de colores que van y vienen o en los muérdagos que cuelgan de las puertas, sino que además, en armar el arbolito en un rincón especial de la casa, para no bloquear las energías y renovar el espíritu de festejo. ¿Cuáles son las claves para saber dónde armar el árbol y decorar el hogar?

Navidad 2025: cuáles son las claves para saber dónde poner el árbol

Elegí un lugar visible y protagonista: el árbol debe ubicarse en un espacio donde pueda apreciarse fácilmente, como el living o el comedor. La idea es que se convierta en el centro visual de la decoración navideña.

Buscá un rincón amplio y despejado: necesita espacio alrededor para evitar golpes, permitir el paso y acomodar los regalos. Un rincón amplio evita que quede “encajonado”.

Evitá zonas de alto tránsito: colocarlo en un pasillo o cerca de puertas puede provocar que se caiga o que alguien choque con él. Mejor optar por un área donde no interfiera con el movimiento diario.

Tené en cuenta los enchufes: la corriente es clave para las luces y los adornos electrónicos. Esto evita cables a la vista o extensiones que puedan generar tropiezos.

Considerá la presencia de mascotas o niños: si tenés gatos, perros o nenes pequeños, lo ideal es ubicarlo en un lugar donde puedas supervisarlo y evitar que lo tiren o muerdan cables. También es útil usar una base firme y adornos resistentes.

Donde ubicar el árbol de navidad. Foto: GROK

Recordá que decorar la casa no debe obstaculizar la circulación ni el funcionamiento del hogar.

Evitá colocar el árbol frente a una ventana, ya que puede bloquear la ventilación o interferir con las cortinas y persianas. A veces, con moverlo unos centímetros alcanza para lograr un mejor equilibrio o un reflejo más armónico de las luces. Mirarlo desde distintos puntos de la habitación te ayudará a encontrar el lugar ideal.