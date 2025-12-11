Adiós al rojo y al verde: el nuevo color tendencia para el mantel de la mesa de Navidad

Este innovador tono aporta calidez, combina con cualquier estilo y crea ambientes más armoniosos y relajados. Según especialistas en diseño, esta preferencia refleja la búsqueda actual de espacios más minimalistas y naturales. Conocé de cuál se trata.

Mesa navideña. Foto: Unsplash.

Durante décadas, el rojo y el verde marcaron la estética clásica de las mesas navideñas, pero en 2025 surge una tendencia distinta: el beige champagne se posiciona como el color favorito para los manteles de Navidad.

Este tono claro y elegante aporta calidez, combina con cualquier estilo y crea ambientes más armoniosos y relajados, dignos para una cena navideña en familia.

Según especialistas en diseño, esta preferencia refleja la búsqueda actual de espacios más minimalistas y naturales. El beige champagne transmite calma y orden, y además permite incorporar acentos en blanco, cobre, dorado o madera.

El color beige champagne será tendencia en las mesas navideñas de 2025. Foto: Unsplash.

De esta manera, es posible lograr mesas navideñas visualmente atractivas sin recurrir a decoraciones recargadas. Alejado del rojo y el verde tradicionales, el beige champagne invita a una Navidad más contemporánea, refinada y sobria.

La tendencia de este año busca mesas equilibradas, con colores suaves y materiales de calidad, manteniendo siempre el espíritu festivo.

En 2025, esta elección confirma que las tradiciones pueden reinventarse, incluso en detalles tan clásicos como el mantel navideño.

¿Cómo combinar el mantel beige champagne en Navidad?

El color beige champagne aporta un ambiente equilibrado, minimalista y natural. Foto: Unsplash.

Centros de mesa con velas cálidas, piñas, ramas secas o flores blancas.

Cubiertos en tonos oro, negro mate o acero clásico.

Servilletas de tela en tonos arena, nude o con pequeños detalles brillantes.

Vajilla blanca, crema o con detalles dorados.

Los otros colores en tendencia para el mantel navideño en 2025